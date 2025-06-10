Річна інфляція у травні прискорилася до 15,9%

У річному вимірі зростання цін за підсумками травня прискорилося до 15,9% після 15,1% у квітні, повідомила Державна служба статистики 10 червня. Місячний показник інфляції в Україні у травні становив 1,3%, порівняно з 0,7% у квітні.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ключові факти
- Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем становила 3%, з початку року – 5,6%.
- Базова інфляція у травні порівняно із квітнем становила 0,5%, з початку року – 4,4%.
- На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
- Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, зокрема, взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.
- Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
Контекст
НБУ прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. Цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.
У квітні місячний показник інфляції в Україні у квітні становив 0,7%. Того місяця найвищий рівень інфляції було зафіксовано на яйця (+74,6%, прискорення з 44,7% у березні), електроенергію (+63,6%, стабільно через підвищення тарифів у червні 2024 року) та овочі (+35,8%, прискорення з 32,3% у березні).
Водночас у червні очікується помітне сповільнення динаміки Індексу споживчих цін, оскільки із нього випаде підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, яке відбулося торік.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.