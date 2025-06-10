Річна інфляція у травні прискорилася до 15,9%

У річному вимірі зростання цін за підсумками травня прискорилося до 15,9% після 15,1% у квітні, повідомила Державна служба статистики 10 червня. Місячний показник інфляції в Україні у травні становив 1,3%, порівняно з 0,7% у квітні.

Ключові факти

Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем становила 3%, з початку року – 5,6%.

Базова інфляція у травні порівняно із квітнем становила 0,5%, з початку року – 4,4%.

інфографіка Анастасія Решетнік

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, зокрема, взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

Контекст

НБУ прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. Цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.

У квітні місячний показник інфляції в Україні у квітні становив 0,7%. Того місяця найвищий рівень інфляції було зафіксовано на яйця (+74,6%, прискорення з 44,7% у березні), електроенергію (+63,6%, стабільно через підвищення тарифів у червні 2024 року) та овочі (+35,8%, прискорення з 32,3% у березні).

Водночас у червні очікується помітне сповільнення динаміки Індексу споживчих цін, оскільки із нього випаде підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, яке відбулося торік.