Росія обстріляла відділення «Нової пошти» на Донеччині, є загиблі

Росія обстріляла відділення «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківці на Донеччині, є загиблі. Про це напередодні повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Після удару по відділенню у селищі Олексієво-Дружківці 24 жовтня, загинув співробітник НП Андрій Смоляр. Інші співробітники цілі, йдеться у повідомленні.

Крім співробітника компанії, загинула ще одна людина. Один поранений наразі у лікарні.

Контекст

У червні цього року «Нова пошта» шукала підрядників, які можуть швидко виготовити і встановити додаткові металеві та бетонні внутрішні укриття у відділеннях, на депо й терміналах компанії.

21 жовтня минулого року Росія вдарила ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. На території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. У працівників термінала «не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до», зазначив співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

1 травня в Одесі внаслідок атаки Росії було знищено сортувальне депо та відділення «Нової пошти». Обійшлося без жертв.