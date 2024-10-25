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Росія обстріляла відділення «Нової пошти» на Донеччині, є загиблі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія обстріляла відділення «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківці на Донеччині, є загиблі. Про це напередодні повідомила пресслужба компанії.

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Деталі

  • Після удару по відділенню у селищі Олексієво-Дружківці 24 жовтня, загинув співробітник НП Андрій Смоляр. Інші співробітники цілі, йдеться у повідомленні. 
  • Крім співробітника компанії, загинула ще одна людина. Один поранений наразі у лікарні.

Контекст

У червні цього року «Нова пошта» шукала підрядників, які можуть швидко виготовити і встановити додаткові металеві та бетонні внутрішні укриття у відділеннях, на депо й терміналах компанії.

21 жовтня минулого року Росія вдарила ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. На території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. У працівників термінала «не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до», зазначив співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

1 травня в Одесі внаслідок атаки Росії було знищено сортувальне депо та відділення «Нової пошти». Обійшлося без жертв.

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