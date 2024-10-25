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Россия обстреляла отделение «Новой почты» в Донецкой области, есть погибшие

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Россия обстреляла отделение «Новой почты» в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области, есть погибшие. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании.

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Подробности

  • После удара по отделению в поселке Алексеево-Дружковка 24 октября погиб сотрудник НП Андрей Смоляр. Другие сотрудники целы, говорится в сообщении.
  • Помимо сотрудника компании, погиб еще один человек. Один раненный в больнице.

Контекст

В июне этого года «Новая почта» искала подрядчиков, которые могут быстро изготовить и установить дополнительные металлические и бетонные внутренние укрытия в отделениях, на депо и терминалах компании.

21 октября прошлого года Россия ударила ракетой по терминалу «Новой почты» на Харьковщине. На территории терминала находились 22 человека, из которых шесть человек погибли и 16 были ранены. У сотрудников терминала «не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до», отметил соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк.

1 мая в Одессе в результате атаки России было уничтожено сортировочное депо и отделение «Новой почты». Обошлось без жертв.

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