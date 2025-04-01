Борис Марков більше не гендиректор АТБ. Forbes Ukraine дізнався подробиці реформи корпоративного управління групи

В корпорації АТБ, в яку входить найбільший ритейлер країни «АТБ-маркет» відбулися зміна в структурі управління. Гендиректор корпорації покидає свій пост, але лишається в компанії. Мета реформи — децентралізація управління, йдеться у пресрелізі корпорації.

Ключові факти

27-28 березня в корпорації АТБ пройшли збори ради директорів, під час яких компанія завершила реформу структури корпоративного управління. «Робота над змінами тривала останні півтора роки та була закріплена в оновлених статутах підприємств групи», – заявила пресслужба АТБ.

Одна з основних змін: переформатування ради директорів корпорації. Раніше цей орган складався з з пʼяти осіб, тепер в її складі буде три директора. Це – Борис Марков, Олександр Токар та Дмитро Євтєєв.

«Ми переформатували раду директорів. В ній три людини – по представнику від кожного акціонера. Їм будуть максимально делеговані повноваження. За виключенням затверджень бюджетів та стратегічних планів розвитку», – розказав Forbes Ukraine співвласник АТБ Віктор Карачун.

Причина змін – децентралізація управління. «Виклики часу заставляють дуже оперативно реагувати на ситуацію, а ми не завжди присутні на місці. Компанія не повинна від цього страждати. Тому делегуємо повноваження, щоб рішення приймалися оперативно. Якщо я делегую своєму представнику право голосу, він голосує за мене», – повідомив Forbes Карачун.

Представник Віктора Карачуна – Дмитро Євтеєв. Борис Марков представляє Геннадія Буткевича, Олександр Токар – Євгена Єрмакова. «Делегуємо повноваження, щоб рішення приймалися оперативно», – зазначив Карачун.

Ще одна зміна: рада директорів скасувала посаду генерального директора корпорації. З 2004 року її займав Борис Марков. Натомість, введено посаду виконавчого директора, який підпорядковується раді директорів. Причина зміни – трансформація управлінської ролі корпорації. «Вона переходить у формат координаційної та консалтингової функції», – повідомив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

Виконавчим директором корпорації АТБ призначено Ігора Яцуту, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора корпорації.

Контекст

Корпорація АТБ – найбільший продуктовий ритейлер України. У 2024 році товарообіг «АТБ-маркет» сягнув 248,8 млрд грн разом із ПДВ та акцизним податком. У мережу входить 1264 магазина. У 2024-му компанія відкрила 47 нових магазинів, ще 10 переформатувала, а шість відновила після воєнних пошкоджень. До великої компанія відкривала щороку порадку 100 нових магазинів.

На початок 2025 року загальна чисельність працівників групи компаній АТБ сягнула 59 000 людей. Із них 48 000 працюють безпосередньо в мережі «АТБ-Маркет». Понад 4500 співробітників АТБ служать у ЗСУ.