Росія вперше за 73 дні завдала ракетного удару по Києву. Що про це відомо

Росія 13 листопада завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву вперше за останні 73 дні. Ймовірно, ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23, KN-24, Іскандер-М, дрони-камікадзе Shahed. Інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Деталі

Повітряну тривогу в Києві оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в бік Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ, ворог одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася атака безпілотниками.

Повітряний удар по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

На момент написання новини інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 96 засобів повітряного нападу без урахування КАБ: дві зенітні керовані ракети С-300 по Сумщині; дві крилаті ракети Х-101; дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23; 90 ударних БпЛА типу «Shahed».

За даними Повітряних сил, на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Контекст

Останній масований ракетний обстріл України відбувся 26 серпня та був націлений на енергетичну інфраструктуру, зокрема Київську ГЕС. Та атака була рекордною – РФ використала 127 ракет і 109 дронів, Forbes Ukraine оцінив вартість атаки у $1,2–1,3 млрд.

Зранку 11 листопада дюжина стратегічних бомбардувальників і винищувачів вийшли на пускові рубежі й повернули на аеродроми, не відстрілявшись. Що це було та скільки ракет міг накопичити ворог за понад два місяці відносного ракетного затишшя в Україні, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.