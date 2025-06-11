Під час спецоперації «Павутина» Служба безпеки України використовувала дрони власної розробки, запевняє співрозмовник Forbes Ukraine у спецслужбі. Він спростував інформацію профільного видання Defence Express про те, що в операції використовувалися дрони українського виробника «Перший контакт».
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Ключові факти
- «Компанія «Перший контакт» не має жодного відношення до виробництва дронів, які СБУ застосувала під час спецоперації «Павутина», – каже співрозмовник Forbes Ukraine в СБУ.
- За його словами, БПЛА були створені СБУ для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.
- «Вказані дрони – унікальна розробка СБУ, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону та обходити наявну у ворога протидію», – додає співрозмовник у спецслужбі.
Контекст
1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник армії РФ на аеродромах «Дягілево» (Рязанська область), «Оленя» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).
Дрони, приховані у вантажівках під мобільними дерев’яними укриттями, доставлялися на територію РФ. У потрібний момент дахи укриттів дистанційно відкривалися, випускаючи дрони для атаки літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для бомбардувань України. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а в Мурманській області на аеродромі «Оленя» – щонайменше три.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив про знищення щонайменше 13 російських літаків і пошкодження ще більшої кількості, не уточнюючи часовий період та спосіб знищення.
Детальніше про технологічний аспект операції «Павутина» та стратегічний вплив цієї операції на хід війни Forbes писав на початку червня.
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