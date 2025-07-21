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Odd Systems основателя Petcube Ярослава Ажнюка будет разрабатывать дроны-перехватчики с датским оборонным концерном Terma Group

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Украинский разработчик тепловизионных камер и FPV-дронов Odd Systems заключил партнерство с датским оборонным концерном Terma Group для совместной работы над недорогим перехватчиком дронов на базе ИИ. Об этом Forbes сообщили в компании.

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Ключевые факты

  • В рамках партнерства Odd Systems предоставит Terma Group свой опыт работы с FPV-дронами, тепловизионными камерами и сотрудничества с Силами обороны Украины для создания масштабированной и надежной платформы противодействия угрозам беспилотников, говорится в релизе компании.
  • Среди типов дронов, которым необходимо противодействие, в Odd Systems выделяют FPV, тактические коптеры Mavic, дроны с неподвижным крылом типа Zala и ударные дроны дальнего радиуса действия Shahed. Terma и Odd Systems объединят свои решения и будут разрабатывать комплекс продуктов для противодействия этим и другим воздушным угрозам, говорится в релизе.
  • «Мы с нетерпением ждем разработки надежной автономной платформы-перехватчика. Такое сотрудничество чрезвычайно важно для будущего европейской безопасности», – цитируется в релизе основатель Odd Systems Ярослав Ажнюк.

Контекст

15 июля другой оборонный стартап Ярослава Ажнюка, The Fourth Law, привлек инвестиции от фондов и бизнес-ангелов из США, Канады и Евросоюза. The Fourth Law разрабатывает системы ИИ-донаведения для FPV-дронов. По состоянию на октябрь 2024-го у стартапа было более 30 интеграций с разными дронами.

Odd Systems – это оборонная технологическая компания, основанная в 2023 году, со штаб-квартирой в Киеве, специализирующаяся на разработке и производстве тепловизионных камер и FPV-дронов. Среди продуктов компании – тепловизионные камеры «Курбас-256» и «Курбас-640»; FPV-дроны «Стус-7», «Лупинис-10», «Горская-12».

Terma A/S – крупнейший датский производитель оборонной и аэрокосмической продукции как гражданского, так и военного назначения для обороны и безопасности, с более чем 2000 сотрудников по всему миру. Компания предлагает радарные системы, авионику и космическую электронику. Штаб-квартира Terma находится в городе Люструп, Дания. Чистая прибыль компании за 2024–2025 фискальный год – около $45,5 млн.

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