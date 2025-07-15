DefenceTech стартап The Fourth Law Ярослава Ажнюка залучив інвестиції від фондів та бізнес-ангелів зі США, Канади та Євросоюзу. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
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Ключові факти
- Розробник систем ШІ-донаведення для FPV-дронів The Fourth Law залучив перший раунд інвестицій від фондів та бізнес-ангелів зі США, Канади та ЄС. «Це був роллінг-раунд, перші інвестиції ми залучили понад рік тому від американських інвесторів», – каже Ажнюк у коментарі Forbes. За його словами, раунд збирався на умовах SAFE.
- Суму залучених інвестицій та оцінку стартапу він не розкриває. «Частки європейських та північноамериканських інвестицій приблизно однакові», – додає він. За словами Ажнюка, крім залучених інвестицій, сума його особистих внесків грошима та сервісами наразі складає $500 000.
- Серед інвесторів – українсько-фінська інвесткомпанія Double Tap Investments. «Команда The Fourth Law поєднала глибоку інженерію, складну автономію та сувору реальність поля бою. Розробка працює там, де зв’язок недоступний», – цитовано в пресрелізі співзасновника Double Tap Investments Олеся Худобу.
- Нові інвестиції будуть направлені на розширення команди та R&D та розширення команди. «Шукаємо інженерів, продуктових менеджерів, тестувальників», – каже Ажнюк.
- Один з інвесторів, що брав участь в цьому раунді, відмовився назвати суму своїх інвестицій, аргументувавши це загальним рішенням стартапу та інвесторів.
Контекст
Підприємець і голова правління компанії Petcube Ярослав Ажнюк оголосив про запуск розробкою модулів автономності для FPV-дронів The Fourth Law у січні 2024 року. Станом на жовтень 2024-го у стартапу було понад 30 інтеграцій з різними дронами.
Модулі The Fourth Law дають чітке захоплення цілі з дистанції, на яку не працює російський РЕБ, писав радіоексперт Сергій Бескрестнов (Флеш) у Telegram у жовтні 2024-го.
Модуль донаведення компанії TFL-1 інтегрований у дрони понад десятка великих виробників FPV. Також Ажнюк встановлює модулі донаведення TFL-1 на дрони свого виробника безпілотників The Odd Systems – БпАК Лупиніс-10.
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