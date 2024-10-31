Розробник стійких до РЕБ систем звʼязку Himera залучив інвестиції від фонду Nezlamni

Системи HIMERA G1 Pro – це вдосконалена версія свого перевіреного в боях попередника, розроблена в Україні, встановлює новий рівень продуктивності та дизайну для радіостанцій, стійких до РЕБ.

Її особливості включають наявність псевдовипадкового переналаштування робочої частоти, шифрування за стандартом AES-256, можливість передачі голосу і даних, просту в налаштуванні Mobile Ad-hoc Network, розширену дальність зв’язку та новий дизайн.

Простий інтерфейс та інтеграція з мобільними пристроями на Android значно спрощують налаштування. Ці та інші функції HIMERA G1 Pro дозволяють їй ефективно задовольняти потреби війська у звʼязку.