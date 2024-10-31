Розробник стійких до РЕБ систем звʼязку Himera залучив інвестиції від фонду Nezlamni

Український розробник та виробник систем звʼязку Himera залучив інвестицію від фонду Nezlamni. Кошти спрямують на розвиток продуктової лінійки та масштабування виробництва, йдеться у пресрелізі фонду.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Деталі
- Розмір інвестиції не розголошується, але вона входить в рамки стандартного чека фонду – від $100 000 до $400 000.
- Інвестиція є частиною Seed раунду Himera. Кошти будуть спрямовані на масштабування виробництва систем HIMERA G1 Pro, розвиток продуктової лінійки, та виходу на нові ринки. Оцінка стартапу не розкривається.
HIMERA G1 Pro
Системи HIMERA G1 Pro – це вдосконалена версія свого перевіреного в боях попередника, розроблена в Україні, встановлює новий рівень продуктивності та дизайну для радіостанцій, стійких до РЕБ.
Її особливості включають наявність псевдовипадкового переналаштування робочої частоти, шифрування за стандартом AES-256, можливість передачі голосу і даних, просту в налаштуванні Mobile Ad-hoc Network, розширену дальність зв’язку та новий дизайн.
Простий інтерфейс та інтеграція з мобільними пристроями на Android значно спрощують налаштування. Ці та інші функції HIMERA G1 Pro дозволяють їй ефективно задовольняти потреби війська у звʼязку.
Контекст
Влітку 2023-го засновники українського сервісу Uklon – Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Сергій Смусь та Віталій Дятленко – вирішили відійти від операційного управління і перейшли до ради директорів. Новим CEO Uklon став Сергій Гришков.
На початку червня 2024-го засновники Uklon оголосили, що запустили Nezlamni – венчурний фонд на $2 млн, що інвестує в українські оборонні стартапи на ранній стадії.
Першим проєктом у портфелі фонду став Buntar Aerospace – розробник розвідувальних ШІ-дронів, якого створили Іван Каунов і Катерина Безсудна. Наступні інвестиції фонду – розробник дронів-саперів Ailand Systems та Mantis Analytics – ШІ-платформа з виявлення дезінформації.
Himera – стартап розробляє і виробляє системи тактичного звʼязку, які здатні задовольняти потреби Сил оборони та безпеки України на сучасні засоби звʼязку. Продукція Himera розроблена для роботи в жорстких умовах радіоелектронної боротьби, поєднуючи власні технології та підходи зі стандартним функціоналом. Тисячі радіостанцій Himera вже використовуються Силами оборони.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.