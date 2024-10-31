Разработчик устойчивых к РЭБ систем связи Himera привлек инвестиции от фонда Nezlamni

Украинский разработчик и изготовитель систем связи Himera привлек инвестицию от фонда Nezlamni. Средства будут направлены на развитие продуктовой линейки и масштабирование производства, говорится в пресс-релизе фонда.
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Подробности
- Размер инвестиции не разглашается, но она входит в рамки стандартного чека фонда – от $100 000 до $400 000.
- Инвестиция является частью Seed раунда Himera. Денежные средства будут направлены на масштабирование производства систем HIMERA G1 Pro, развитие продуктовой линейки и выход на новые рынки. Оценка стартапа не раскрывается.
HIMERA G1 Pro
Система HIMERA G1 Pro – это усовершенствованная версия своего проверенного в боях предшественника, разработанная в Украине. Она устанавливает новый уровень производительности и дизайна для радиостанций, устойчивых к РЭБ.
Ее особенности включают в себя наличие псевдослучайной перенастройки рабочей частоты, шифрование по стандарту AES-256, возможность передачи голоса и данных, простоту в настройке Mobile Ad-hoc Network, расширенную дальность связи и новый дизайн.
Простой интерфейс и интеграция с мобильными устройствами на Android значительно упрощают настройки. Эти и другие функции HIMERA G1 Pro позволяют ей эффективно удовлетворять потребности войск в связи.
Контекст
Летом 2023 года основатели украинского сервиса Uklon – Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Сергей Смусь и Виталий Дятленко – решили отойти от операционного управления и перешли в совет директоров. Новым CEO Uklon стал Сергей Гришков.
В начале июня 2024-го основатели Uklon объявили, что запустили Nezlamni – венчурный фонд на $2 млн, инвестирующий в украинские оборонные стартапы на ранней стадии.
Первым проектом в портфеле фонда стал Buntar Aerospace – разработчик разведывательных ИИ-дронов, созданный Иваном Кауновым и Екатериной Безсудной. Следующие инвестиции фонда – разработчик дронов-саперов Ailand Systems и Mantis Analytics – ИИ-платформа по выявлению дезинформации.
Himera – стартап, разрабатывающий и производящий системы тактической связи, способный удовлетворять потребности Сил обороны и безопасности Украины на современные средства связи. Продукция Himera разработана для работы в жестких условиях радиоэлектронной борьбы, объединяя собственные технологии и подходы со стандартным функционалом. Тысячи радиостанций Himera уже используются силами обороны.
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