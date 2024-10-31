Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Разработчик устойчивых к РЭБ систем связи Himera привлек инвестиции от фонда Nezlamni

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украинский разработчик и изготовитель систем связи Himera привлек инвестицию от фонда Nezlamni. Средства будут направлены на развитие продуктовой линейки и масштабирование производства, говорится в пресс-релизе фонда.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Подробности

  • Размер инвестиции не разглашается, но она входит в рамки стандартного чека фонда – от $100 000 до $400 000.
  • Инвестиция является частью Seed раунда Himera. Денежные средства будут направлены на масштабирование производства систем HIMERA G1 Pro, развитие продуктовой линейки и выход на новые рынки. Оценка стартапа не раскрывается.

HIMERA G1 Pro

Система HIMERA G1 Pro – это усовершенствованная версия своего проверенного в боях предшественника, разработанная в Украине. Она устанавливает новый уровень производительности и дизайна для радиостанций, устойчивых к РЭБ.

Ее особенности включают в себя наличие псевдослучайной перенастройки рабочей частоты, шифрование по стандарту AES-256, возможность передачи голоса и данных, простоту в настройке Mobile Ad-hoc Network, расширенную дальность связи и новый дизайн.

Простой интерфейс и интеграция с мобильными устройствами на Android значительно упрощают настройки. Эти и другие функции HIMERA G1 Pro позволяют ей эффективно удовлетворять потребности войск в связи.

Контекст

Летом 2023 года основатели украинского сервиса Uklon – Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Сергей Смусь и Виталий Дятленко – решили отойти от операционного управления и перешли в совет директоров. Новым CEO Uklon стал Сергей Гришков.

В начале июня 2024-го основатели Uklon объявили, что запустили Nezlamni – венчурный фонд на $2 млн, инвестирующий в украинские оборонные стартапы на ранней стадии.

Первым проектом в портфеле фонда стал Buntar Aerospace – разработчик разведывательных ИИ-дронов, созданный Иваном Кауновым и Екатериной Безсудной. Следующие инвестиции фонда – разработчик дронов-саперов Ailand Systems и Mantis Analytics – ИИ-платформа по выявлению дезинформации.

Himera – стартап, разрабатывающий и производящий системы тактической связи, способный удовлетворять потребности Сил обороны и безопасности Украины на современные средства связи. Продукция Himera разработана для работы в жестких условиях радиоэлектронной борьбы, объединяя собственные технологии и подходы со стандартным функционалом. Тысячи радиостанций Himera уже используются силами обороны.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине