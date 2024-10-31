Разработчик устойчивых к РЭБ систем связи Himera привлек инвестиции от фонда Nezlamni

Система HIMERA G1 Pro – это усовершенствованная версия своего проверенного в боях предшественника, разработанная в Украине. Она устанавливает новый уровень производительности и дизайна для радиостанций, устойчивых к РЭБ.

Ее особенности включают в себя наличие псевдослучайной перенастройки рабочей частоты, шифрование по стандарту AES-256, возможность передачи голоса и данных, простоту в настройке Mobile Ad-hoc Network, расширенную дальность связи и новый дизайн.

Простой интерфейс и интеграция с мобильными устройствами на Android значительно упрощают настройки. Эти и другие функции HIMERA G1 Pro позволяют ей эффективно удовлетворять потребности войск в связи.