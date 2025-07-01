Уряд Швеції перерозподіляє бюджет допомоги, щоб посилити підтримку України та гуманітарних потреб у світі. Зміни в географічних і тематичних пріоритетах дозволять вивільнити близько 1,7 млрд шведських крон ($187 млн) до кінця року, йдеться у повідомленні уряду від 1 липня.

Деталі

Швеція поступово згортає стратегії розвитку співпраці з Афганістаном та регіоном Азії й Океанії, повідомили в уряді.

Зміни у бюджеті зумовлені нестабільною міжнародною ситуацією, зокрема скороченням допомоги від США. Швеція спрямує 1,67 млрд крон ($183,7 млн) на підтримку України та гуманітарні ініціативи в країнах, таких як Судан, Газа та Ємен.

«Швеція не може повністю компенсувати скорочення США, але ми робимо максимум для підтримки України та порятунку життів», – заявив міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Беньямін Дуса.

Зміни стосуються всіх регіонів, окрім України та її сусідів, а також скорочують тематичну допомогу без порушення попередніх домовленостей. Основний пріоритет – підтримка України, яка, за словами Дуси, є ключовою для Швеції.

«Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи, протистоячи Росії, яка атакує цивільні об’єкти», – наголосив він.

Контекст

31 травня 2024 року в Стокгольмі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає військову та фінансову підтримку України, а також спільний розвиток оборонної промисловості.

Швеція зобов’язалася надати Україні €6,5 млрд (75 млрд шведських крон) військової допомоги протягом 2024-2026 років, що становить близько €2,2 млрд на рік.

Допомога охоплює авіацію, системи ППО, бронетехніку, артилерію, морську безпеку, розмінування та безпілотники. Швеція також сприятиме модернізації українського оборонно-промислового комплексу.