Четыре системы ПВО IRIS-T и снаряды. Германия анонсировала пакет помощи для Украины

Германия анонсировала новую военную помощь для Украины, поддержка включает четыре системы IRIS-T с боеприпасами и 100 000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, прибывший в Брюссель на заседание Контактной группы по обороне Украины, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

«Мы предоставим еще четыре системы IRIS-T, включая ракеты. Итак, это лучшее сообщение дня, сопровождаемое информацией о том, что мы также предоставили еще 30 ракет для систем Patriot», – сказал он перед началом встречи в формате «Рамштайн».

Помощь включает четыре дополнительных системы IRIS-T плюс 300 управляемых ракет, 120 ПЗРК, 300 разведывательных беспилотников, еще 25 боевых машин пехоты Marder, 15 танков Leopard, 14 артиллерийских систем, 100 радаров наземного наблюдения и еще 100 000 артиллерийских боеприпасов и т.п.

«Вчера я смог объявить, что за последние несколько дней мы предоставили 30 дополнительных управляемых ракет Patriot из наших собственных запасов для систем Patriot, которые мы уже доставили в Украину», – подчеркнул Писториус.

Контекст

11 апреля Германия и Великобритания будут председательствовать на 27-м заседании Контактной группы по обороне Украины, в котором примут участие около 50 стран по оказанию дополнительной военной поддержки Украине. На заседании присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Накануне Умеров заявил, что основным вопросом, который будет рассматриваться на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», будет усиление украинской противовоздушной обороны, в частности необходима поставка систем Patriot в Украину. Он подчеркнул, что нужно политическое решение для поставок этих систем, чтобы защитить наши города и села и жизнь наших людей прежде всего от угрозы российского баллистического вооружения.

Ожидается, что министр обороны США Пит Гегсет примет участие в заседании стран по видеозвонку.

Великобритания и Норвегия помогут профинансировать поставки сотен тысяч беспилотников в Украину, сообщило Министерство обороны Великобритании. Две страны представят общий пакет в размере 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн) из существующих фондов на встрече в Брюсселе 11 апреля.