Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на €1 млрд і обіцяє поставити два F-16

Бельгія оголосила про пакет допомоги Україні розміром €1 млрд та пообіцяла поставити Україні у 2025 році два винищувача F-16 на запчастини. Про це сказав прем’єр-міністр країни Барт де Веверу у Києві, пише «Інтерфакс-Україна» 8 квітня. Минулого року в бельгійському уряді заявили, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Ключові факти

За словами Вевера, Бельгія оголошує про нове рішення щодо пакету допомоги в €1 млрд на 2025 рік «з амбіцією надавати щонайменше €1 млрд щороку протягом мого терміну в рамках двосторонньої військової допомоги».

Окрім того, прем’єр Бельгії повідомив, що міністр оборони країни Тео Франкен «має список речей, які ми збираємося зробити в дуже короткі терміни в дуже близькому майбутньому».

«Цього року ми поставимо два F-16 на запчастини. Наступного року ми обовʼязково поставимо два винищувачі. Ми сподіваємося зробити більше, але ми залежимо від поставки F-35. У Бельгії немає затримок, але є затримки з F-35. Як тільки F-35 прибуває, F-16 відлітає. Все дуже просто», — сказав він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Контекст

F-16 – це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Перший політ відбувся ще в 1974 році. Літак добре піддається модернізації, тому за 50 років вийшло безліч його модифікацій.

Нові версії F-16 можуть експлуатуватися до 2060-го, декларує виробник Lockheed Martin. Це найпоширеніший бойовий літак у світі. З моменту появи було виготовлено понад 4600 одиниць, зазначала компанія в 2018 році . На початок 2024-го на активній службі перебувають 2145 бортів, або 15% від усіх бойових літаків у світі, за оцінкою Flight Global.

Перші F-16 Україна отримала влітку 2024 року. У лютому 2025-го Повітряні сили Збройних сил України отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.

6 березня Вевер не виключив, що країна цього року поставить в Україну літаки F-16 на запчастини, а боєздатні F-16 можуть бути поставлені вже 2026 року. «Ми зробимо це якомога швидше (ніж до 2028). Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки. Ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що F-16 поїдуть в Україну цього року, але це буде скоріше для запасних частин. Але наступного року ми також поставимо літаки, які будуть готові до експлуатації», — казав він.