Уряд планує запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу, повідомила новопризначена прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Крім того, цього тижня вона анонсувала експериментальний проєкт із будівництва та відновлення, а також програму підтримки виробництва боєприпасів і вибухівки.
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Деталі
- Мораторій на перевірки бізнесу. За словами Свириденко, уряд спільно з силовими структурами та за координації РНБО розробляє рішення, яке надасть бізнесу більше свободи. «Мораторій на перевірки триватиме рік. Це питання погоджено з президентом Володимиром Зеленським, який чітко доручив забезпечити більшу свободу для економічних сил. Йдеться також про продовження детінізації економіки та створення рівних умов для чесного бізнесу», – зазначила прем’єрка.
- Водночас уряд проводить аудит кримінальних проваджень проти підприємців, щоб закрити безпідставні справи, які перешкоджають бізнесу. Нові провадження санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного чи районного рівня.
- Перевірки податкової та митної служб обмежать, а законність слідчих дій посилять. «Перевірки відбуватимуться лише в секторах високого ризику, а добросовісні компанії отримають захист. Ми готові змінювати законодавство для захисту бізнесу, реформування нагляду та справедливого використання конфіскованих активів РФ», – додала Свириденко.
- Гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки. Також уряд запустить грантову програму для виробництва боєприпасів і вибухівки. «Наступного тижня ми оголосимо деталі програми, яка підтримуватиме оборонну промисловість і локалізацію критичних виробництв», – повідомила прем’єрка. Координацію проєкту здійснюють перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль.
- Новий проєкт з відбудови. Крім того, уряд запускає експериментальну програму «Проєктуй і будуй», яка прискорить будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої інфраструктури. За словами Свириденко, тендери проводитимуться не лише на проєктування, а на повну реалізацію об’єктів «під ключ». «Це європейська практика Design–build, де підрядник відповідає за проєктну документацію та будівельні роботи», – пояснила вона.
- Проєкт триватиме два роки під наглядом віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та Агентства відновлення.
Контекст
17 липня Верховна Рада України схвалила призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки за поданням президента Володимира Зеленського. Того ж дня парламент підтримав призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ, а колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – міністром оборони.
Крім того, у цей день Рада пакетним голосуванням затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Ознайомитися з повним складом уряду можна за посиланням.
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