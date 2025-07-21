Уряд планує запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу, повідомила новопризначена прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Крім того, цього тижня вона анонсувала експериментальний проєкт із будівництва та відновлення, а також програму підтримки виробництва боєприпасів і вибухівки.

Деталі

Мораторій на перевірки бізнесу . За словами Свириденко, уряд спільно з силовими структурами та за координації РНБО розробляє рішення, яке надасть бізнесу більше свободи. «Мораторій на перевірки триватиме рік. Це питання погоджено з президентом Володимиром Зеленським, який чітко доручив забезпечити більшу свободу для економічних сил. Йдеться також про продовження детінізації економіки та створення рівних умов для чесного бізнесу», – зазначила прем’єрка.

. За словами Свириденко, уряд спільно з силовими структурами та за координації РНБО розробляє рішення, яке надасть бізнесу більше свободи. «Мораторій на перевірки триватиме рік. Це питання погоджено з президентом Володимиром Зеленським, який чітко доручив забезпечити більшу свободу для економічних сил. Йдеться також про продовження детінізації економіки та створення рівних умов для чесного бізнесу», – зазначила прем’єрка. Водночас уряд проводить аудит кримінальних проваджень проти підприємців, щоб закрити безпідставні справи, які перешкоджають бізнесу. Нові провадження санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного чи районного рівня.

Перевірки податкової та митної служб обмежать, а законність слідчих дій посилять. «Перевірки відбуватимуться лише в секторах високого ризику, а добросовісні компанії отримають захист. Ми готові змінювати законодавство для захисту бізнесу, реформування нагляду та справедливого використання конфіскованих активів РФ», – додала Свириденко.

Гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки . Також уряд запустить грантову програму для виробництва боєприпасів і вибухівки. «Наступного тижня ми оголосимо деталі програми, яка підтримуватиме оборонну промисловість і локалізацію критичних виробництв», – повідомила прем’єрка. Координацію проєкту здійснюють перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль.

. Також уряд запустить грантову програму для виробництва боєприпасів і вибухівки. «Наступного тижня ми оголосимо деталі програми, яка підтримуватиме оборонну промисловість і локалізацію критичних виробництв», – повідомила прем’єрка. Координацію проєкту здійснюють перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль. Новий проєкт з відбудови . Крім того, уряд запускає експериментальну програму «Проєктуй і будуй», яка прискорить будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої інфраструктури. За словами Свириденко, тендери проводитимуться не лише на проєктування, а на повну реалізацію об’єктів «під ключ». «Це європейська практика Design–build, де підрядник відповідає за проєктну документацію та будівельні роботи», – пояснила вона.

. Крім того, уряд запускає експериментальну програму «Проєктуй і будуй», яка прискорить будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої інфраструктури. За словами Свириденко, тендери проводитимуться не лише на проєктування, а на повну реалізацію об’єктів «під ключ». «Це європейська практика Design–build, де підрядник відповідає за проєктну документацію та будівельні роботи», – пояснила вона. Проєкт триватиме два роки під наглядом віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та Агентства відновлення.

Контекст

17 липня Верховна Рада України схвалила призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки за поданням президента Володимира Зеленського. Того ж дня парламент підтримав призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ, а колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – міністром оборони.

Крім того, у цей день Рада пакетним голосуванням затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Ознайомитися з повним складом уряду можна за посиланням.