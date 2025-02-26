Шведсько-українська Sigma Software Group поглинає американську консалтингову компанію A Society Group

Шведсько-українська IT-компанія Sigma Software Group придбала консалтингову фірму A Society Group, Inc. із Північної Кароліни, що спеціалізується на ІТ та інженерії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Цей крок, як зазначає компанія, підсилює її позиції на ринку США, розширюючи можливості для надання корпоративним клієнтам локальних і глобальних ІТ-рішень.

«Купівля A Society Group, Inc. – важливий етап у нашій стратегії, що дозволяє краще відповідати потребам бізнесу в локальній та глобальній експертизі», – заявили в компанії.

Гендиректор Валерій Красовський наголосив, що придбання сприятиме тіснішій співпраці з клієнтами та зміцненню позицій компанії як надійного партнера в умовах геополітичних змін і зростаючої потреби в стійкості бізнесу.

Контекст

За понад 20 років харківська Eclipse Software Programming перетворилася на міжнародну Sigma Software із офісами в 19 країнах, включаючи Угорщину, Румунію та Бразилію. «Наявність офісів дозволяє починати проєкти для клієнтів із меншими ризиками, але пріоритет – розвиток в Україні», – зазначив Валерій Красовський, коментуючи вплив війни.

У 2023 році Sigma Software увійшла до топ-100 сервісних ІТ-компаній за рейтингом IAOP разом із українськими Intellias, Infopulse та Eleks, працюючи з такими клієнтами, як Volvo та Comcast, у сферах реклами, медицини, фінтеху, автопрому й авіації.