Шведсько-українська Sigma Software Group поглинає американську консалтингову компанію A Society Group

Шведсько-українська IT-компанія Sigma Software Group придбала консалтингову фірму A Society Group, Inc. із Північної Кароліни, що спеціалізується на ІТ та інженерії. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- Цей крок, як зазначає компанія, підсилює її позиції на ринку США, розширюючи можливості для надання корпоративним клієнтам локальних і глобальних ІТ-рішень.
- «Купівля A Society Group, Inc. – важливий етап у нашій стратегії, що дозволяє краще відповідати потребам бізнесу в локальній та глобальній експертизі», – заявили в компанії.
- Гендиректор Валерій Красовський наголосив, що придбання сприятиме тіснішій співпраці з клієнтами та зміцненню позицій компанії як надійного партнера в умовах геополітичних змін і зростаючої потреби в стійкості бізнесу.
Контекст
За понад 20 років харківська Eclipse Software Programming перетворилася на міжнародну Sigma Software із офісами в 19 країнах, включаючи Угорщину, Румунію та Бразилію. «Наявність офісів дозволяє починати проєкти для клієнтів із меншими ризиками, але пріоритет – розвиток в Україні», – зазначив Валерій Красовський, коментуючи вплив війни.
У 2023 році Sigma Software увійшла до топ-100 сервісних ІТ-компаній за рейтингом IAOP разом із українськими Intellias, Infopulse та Eleks, працюючи з такими клієнтами, як Volvo та Comcast, у сферах реклами, медицини, фінтеху, автопрому й авіації.
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