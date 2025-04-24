Швейцарський трейдер Glencore продав нафтові активи у Росії

Швейцарський трейдер Glencore продав частку в нафтовій компанії «Русснефть» після більш ніж 20 років володіння акціями, пише The Moscow Times 24 квітня із посиланням на дані про акціонерний капітал російської компанії, які розміщені на її сайті. Частка перейшла до нового власника 23 квітня.

Ключові факти

Зі списку акціонерів, які володіють не менше ніж 5% від статутного капіталу компанії, зникла Rambero Holding – структура, через яку Glencore володів 23,46% «Русснефти».

Водночас серед акціонерів зʼявилася зареєстрована в Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) OCN International DMCC, якій тепер належить 12,25%.

Ще одним новим акціонером стало дочірнє підприємство «Русснефть» ТОВ «Білі ночі», яке викупило частку 12,75%.

Отже, сукупно нові акціонери мають 25% у статутному капіталі компанії, або 33,33% її звичайних акцій.

Контекст

«Русснефть» входить до найбільших компаній за обсягами видобутку нафти в Росії. Її активи зосереджені у ключових нафтогазоносних регіонах РФ (Західному Сибіру, ​​Волго-Уральському регіоні та Центральному Сибіру). У 2024 році компанія отримала чистий прибуток у 42,25 млрд руб.

Glencore є одним із найбільших у світі постачальників мінеральної сировини, кольорових металів та енергоносіїв.

Гігант торгівлі сировинними товарами брав участь у становленні «Русснефти» з початку 2000-х, але наприкінці 2023 року вирішив продати свою частку і закрити угоду в першому півріччі 2022-го. Зробити це не вдалося через введені президентом РФ Володимиром Путіним обмеження для інвесторів із «недружніх» країн.

Glencore одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що трейдер «не має операційної присутності в Росії». В «Русснефти» також зазначали, що де-факто швейцарський трейдер не бере участі в управлінні компанією. У 2024 році Путін дозволив іноземним особам проведення угод, повʼязаних з акціями «Русснефти». Це мало допомогти фіналізувати вихід Glencore з акціонерного капіталу компанії. Восени минулого року в компанії повідомляли, що процес продажу частки Glencore знаходиться на завершальній стадії, а угода може бути закрита до кінця року.

Після продажу частки в «Русснефти» в Росії у трейдера залишається частка в EN+ Group, материнської компанії «Русала».