Росія хоче використати для забезпечення армії першу захоплену американську компанію – Reuters

Росія розробляє плани щодо використання американської компанії «Главпродукт», переданої під контроль держави, для постачання продовольства російській армії, пише Reuters 17 квітня із посиланням на документи. Виробник консервів є єдиною американською компанією, взятою під контроль держави. Раніше Держдеп США заявив, що арешт компанії стане частиною переговорів із Росією.

Ключові факти

Згідно з листом нового керівництва «Главпродукту» на імʼя генерального прокурора Росії, з яким ознайомилося агентство, вилучення було необхідне для забезпечення стабільного виробництва, у тому числі для майбутніх постачань до Національної гвардії та Міністерства оборони.

В даний час «Главпродукт» знаходиться під контролем Росмайна, оскільки був вилучений у Леоніда Смирнова, який проживає в Лос-Анджелесі. Російська прокуратура звинуватила Смирнова та підконтрольні йому компанії у виведенні з Росії в період з 2022 по 2024 рік близько 1,38 млрд рублів ($17 млн).

12 березня активи «Главпродукту» заарештував Московський арбітражний суд за заявою Генеральної прокуратури. Слухання призначено на 18 квітня. Смирнов заперечує правопорушення та називає позов «рейдерським захопленням» з метою вкрасти його компанію.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що «Главпродукт» раніше ніколи не здійснював поставок для російської армії.

Держсекретар США Марко Рубіо говорив у лютому, що питання націоналізації американської компанії стане частиною розмови про перезавантаження відносин між США та Росією.

Контекст

Близько десятка європейських компаній втратили свої російські дочірні підприємства за указом президента, включаючи данську пивоварну компанію Carlsberg і фінську компанію Fortum, а Кремль попередив про нові випадки арешту активів.

Після повномасштабного вторгнення Росія збільшила витрати на оборону та забезпечила жорсткіший контроль над стратегічними активами.

Лист, з яким ознайомилося агентство Reuters, проливає світло на те, хто міг би виграти від експропріації. У ньому йдеться про те, що Росмайно призначило нового генерального директора «Главпродукту» на прохання виробника продуктів харчування «Дружба народів», яка була єдиним постачальником для Національної гвардії Росії у 2019–2020 роках.

Інформація про власників «Дружби народів» засекречена, проте у 2022 році російська газета «Комерсант» з посиланням на інформацію в реєстрі юридичних осіб повідомила, що структури, повʼязані з агрохолдингом «Агрокомплекс імені Ткачова», придбали «Дружбу народів». Згідно зі звітами незалежного аудиту компанії за 2025 рік, кінцевим власником холдингу є Олександр Ткачов, щодо якого у 2014 році Євросоюз ввів санкції за підтримку анексії Криму. Наступного року він був призначений міністром сільського господарства Росії (до 2018 року) і є головою ради директорів холдингової компанії.