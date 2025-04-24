Швейцарский трейдер Glencore продал нефтяные активы в России

Швейцарский трейдер Glencore продал долю в нефтяной компании «Русснефть» после более чем 20 лет владения акциями, пишет The Moscow Times 24 апреля со ссылкой на размещенные на ее сайте данные об акционерном капитале российской компании. Доля перешла к новому владельцу 23 апреля.

Ключевые факты

Из списка акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала компании, исчезла Rambero Holding – структура, через которую Glencore владел 23,46% «Русснефти».

В то же время среди акционеров появилась зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) OCN International DMCC, которой теперь принадлежит 12,25%.

Еще одним новым акционером стало дочернее предприятие «Русснефть» ООО «Белые ночи», выкупившее долю 12,75%.

Следовательно, совокупно новые акционеры имеют 25% в уставном капитале компании, или 33,33% ее обыкновенных акций.

Контекст

«Русснефть» входит в крупнейшие компании по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири). В 2024 году компания получила чистую прибыль в 42,25 млрд руб.

Glencore является одним из крупнейших в мире поставщиков минерального сырья, цветных металлов и энергоносителей.

Гигант торговли сырьевыми товарами участвовал в становлении «Русснефти» с начала 2000-х, но в конце 2023 года решил продать свою долю и закрыть соглашение в первом полугодии 2022-го. Сделать это не удалось из-за введенных президентом РФ Владимиром Путиным ограничений для инвесторов из «недружественных» стран.

Glencore сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что трейдер «не имеет операционного присутствия в России». В «Русснефти» также отмечали, что де-факто швейцарский трейдер не участвует в управлении компанией. В 2024 году Путин разрешил иностранным лицам проведение соглашений, связанных с акциями «Русснефти». Это должно было помочь финализировать выход Glencore из акционерного капитала компании. Осенью прошлого года в компании сообщали, что процесс продажи доли Glencore находится на завершающей стадии, а сделка может быть закрыта до конца года.

После продажи доли в «Русснефти» в России у трейдера остается доля в EN+ Group, материнской компании «Русала».