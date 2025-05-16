Український стартап memoryOS залучив понад $1 млн. Forbes дізнався оцінку

Український стартап memoryOS, що розробляє додаток для покращення пам’яті та когнітивних навичок, залучив понад $1 млн інвестицій від українських фондів Flyer One Ventures, SID Venture Partners, Vesna Capital, Angel One Fund та бізнес-ангела Ентоні Бреннінкмаєра. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба стартапу.

Деталі

В інвестраунді взяли участь українські фонди Flyer One Ventures, SID Venture Partners, Vesna Capital, Angel One Fund та бізнес-ангел Ентоні Бреннінкмаєр (Anthony Brenninkmeijer).

Кошти залучили з оцінкою $20 млн post-money , сказав Forbes на умовах анонімності співрозмовник, знайомий із процесом фандрейзингу.

, сказав Forbes на умовах анонімності співрозмовник, знайомий із процесом фандрейзингу. Головний продукт стартапу – мобільний застосунок для тренування памʼяті, який поєднує навчальні методики та гейміфікацію. Він має понад 500 000 завантажень, ідеться у пресрелізі.

Залучені інвестиції підуть на розширення команди, розвиток технології та залучення користувачів.

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Контекст

memoryOS заснували у 2019-му Алекс Руж і Йонас фон Ессен, дворазовий чемпіоном світу з памʼяті. У стартапі стверджують, що додаток показав високі результати: серед тисяч користувачів точність запам’ятовування зросла на 70%, а швидкість – на 60%.

У 2021-му memoryOS зібрав понад $642 000 за місяць через Kickstarter.