Переведення «Тисячі Зеленського» в готівку. EasyPay заблокував схему для абонентів Vodafone та lifecell

Платіжний сервіс EasyPay скасував можливість повернення грошей для абонентів Vodafone та lifecell Україна після того, як українці почали переводити отриману від держави 1000 грн «Зимової єПідтримки» у готівку. Про це у Facebook написав CEO EasyPay Олексій Авраменко.

Ключові факти

«На жаль, ми були змушені вимкнути функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та lifecell. Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через нецільове використання державної допомоги», – пояснив Авраменко.

Він також закликав Міністерство цифрової трансформації, Кабінет Міністрів, Vodafone Ukraine та lifecell звернути увагу на таку можливість.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, була використана проста схема: певна частина українців отримували кошти за програмою, поповнювали мобільний рахунок, а потім знімали гроші з телефону готівкою.

Контекст

З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «зимової єПідтримки» у розмірі 1000 грн. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку запитань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція? Forbes зібрав найпопулярніші запитання і поставив їх банкам і Мінекономіки.

10 грудня українці почали отримувати виплати за програмою «Зимова єПідтримка». Станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 000 заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний звʼязок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. Також 1000 грн можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.