Словацька опозиція ініціювала розслідування щодо премʼєр-міністра Фіцо

Словацька партія «Свобода та солідарність» подала заяву про порушення кримінальної справи до Генеральної прокуратури після того, як премʼєр Роберт Фіцо звинуватив опозицію в організації «перевороту» у змові зі ЗМІ та неурядовими організаціями, пише Bloomberg 22 січня. Опозиція вважає, що розвідувальна служба країни діє на користь уряду, стежачи за активістами з метою дискредитації антиурядових протестувальників.
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Ключові факти
- Країна вже кілька місяців стрясається антиурядовими протестами. Демонстранти критикують проблеми із верховенством закону та проросійську політику Фіцо, яка, на їхню думку, ставить під загрозу позиції Словаччини у ЄС та НАТО.
- Опозиція Словаччини закликала провести розслідування щодо адміністрації Фіцо щодо можливого зловживання розвідувальною службою для придушення політичних супротивників та громадянського суспільства.
- «Мета ненасильницьких протестів – зберегти демократичний характер Словаччини, зберегти її проатлантичну та проєвропейську орієнтацію та не допустити співпраці Словаччини з Росією», – заявив Ондржей Достал, член партії «Свобода та Солідарність» перед поданням заяви.
- Фіцо регулярно відкидає звинувачення опозиції в тому, що його уряд прагне зосередити у своїх руках владу та використовувати контроль над ключовими державними інституціями, включаючи секретну службу, поліцію, прокуратуру та державні ЗМІ.
- Розвідувальну службу Словаччини очолює Павол Гашпар. Він є сином високопоставленого члена партії Фіцо Тібора Гашпара, який нещодавно був у складі парламентської делегації в Росії і припустив, що Словаччина може розглянути можливість виходу з ЄС у майбутньому.
- Президент країни Петер Пеллегріні зустрівся з представниками агентства безпеки 22 січня, щоб обговорити це питання. Глава держави попросить премʼєр-міністра скликати засідання Ради безпеки, йдеться у заяві його офісу.
- Платформа Not in Our City, яка є співорганізаторами протестів у країни, наголошувала, що вони мирні та законні. Розвідувальна служба описала її дії як «небезпечні і такі, що мають на меті дестабілізацію Словаччини». Чергові протести заплановані на 24 січня у кількох містах Словаччини, включаючи столицю Братиславу.
Контекст
У грудні 2024-го Фіцо вирушив до Москви для переговорів щодо транзиту російського газу з президентом Росії Володимиром Путіним, але не відвідав Київ.
До початку суперечки про транзит газу Фіцо припинив військову підтримку України, що фінансується державою, в її війні з Росією.
Правляча ліво-націоналістична коаліція Фіцо стала більш хиткою в останні місяці, її більшість скоротилася до 76 зі 150 місць у парламенті. Фіцо стикається з незгодою деяких законодавців, а також з розбіжностями серед своїх партнерів.
У січні 2025-го опозиційні партії Словаччини оголосили вотум недовіри уряду, звинувативши премʼєр-міністра Роберта Фіцо у зближенні зовнішньої політики з Росією та нездатності розвʼязувати внутрішні проблеми.
Голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Михал Шимечка також відвідав Київ і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
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