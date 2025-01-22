Словацька опозиція ініціювала розслідування щодо премʼєр-міністра Фіцо

Словацька партія «Свобода та солідарність» подала заяву про порушення кримінальної справи до Генеральної прокуратури після того, як премʼєр Роберт Фіцо звинуватив опозицію в організації «перевороту» у змові зі ЗМІ та неурядовими організаціями, пише Bloomberg 22 січня. Опозиція вважає, що розвідувальна служба країни діє на користь уряду, стежачи за активістами з метою дискредитації антиурядових протестувальників.

Ключові факти

Країна вже кілька місяців стрясається антиурядовими протестами. Демонстранти критикують проблеми із верховенством закону та проросійську політику Фіцо, яка, на їхню думку, ставить під загрозу позиції Словаччини у ЄС та НАТО.

Опозиція Словаччини закликала провести розслідування щодо адміністрації Фіцо щодо можливого зловживання розвідувальною службою для придушення політичних супротивників та громадянського суспільства.

«Мета ненасильницьких протестів – зберегти демократичний характер Словаччини, зберегти її проатлантичну та проєвропейську орієнтацію та не допустити співпраці Словаччини з Росією», – заявив Ондржей Достал, член партії «Свобода та Солідарність» перед поданням заяви.

Фіцо регулярно відкидає звинувачення опозиції в тому, що його уряд прагне зосередити у своїх руках владу та використовувати контроль над ключовими державними інституціями, включаючи секретну службу, поліцію, прокуратуру та державні ЗМІ.

Розвідувальну службу Словаччини очолює Павол Гашпар. Він є сином високопоставленого члена партії Фіцо Тібора Гашпара, який нещодавно був у складі парламентської делегації в Росії і припустив, що Словаччина може розглянути можливість виходу з ЄС у майбутньому.

Президент країни Петер Пеллегріні зустрівся з представниками агентства безпеки 22 січня, щоб обговорити це питання. Глава держави попросить премʼєр-міністра скликати засідання Ради безпеки, йдеться у заяві його офісу.

Платформа Not in Our City, яка є співорганізаторами протестів у країни, наголошувала, що вони мирні та законні. Розвідувальна служба описала її дії як «небезпечні і такі, що мають на меті дестабілізацію Словаччини». Чергові протести заплановані на 24 січня у кількох містах Словаччини, включаючи столицю Братиславу.

Контекст

У грудні 2024-го Фіцо вирушив до Москви для переговорів щодо транзиту російського газу з президентом Росії Володимиром Путіним, але не відвідав Київ.

До початку суперечки про транзит газу Фіцо припинив військову підтримку України, що фінансується державою, в її війні з Росією.

Правляча ліво-націоналістична коаліція Фіцо стала більш хиткою в останні місяці, її більшість скоротилася до 76 зі 150 місць у парламенті. Фіцо стикається з незгодою деяких законодавців, а також з розбіжностями серед своїх партнерів.

У січні 2025-го опозиційні партії Словаччини оголосили вотум недовіри уряду, звинувативши премʼєр-міністра Роберта Фіцо у зближенні зовнішньої політики з Росією та нездатності розвʼязувати внутрішні проблеми.

Голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Михал Шимечка також відвідав Київ і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.