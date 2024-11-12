Уряд схвалив реформу соцстрахування. Частково працездатних громадян хочуть повертати на роботу

Уряд на засіданні 12 листопада схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Соцвиплати залежатимуть від оцінки стану працездатності, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Розмір виплат для людей із повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, значно зросте. Водночас для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу, пояснив премʼєр.

Запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з чотирьох місяців до півтора року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

Система стане більш справедливою, при цьому статус інвалідності зберігається, заявив Шмигаль. Статус інвалідності передбачає право на соцпослуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться, наголосив прем'єр.

Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Як зазначив Шмигаль, система буде цифровізована та націлена на результат – максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

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«Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де майже половина людей після хвороб або травм знову веде активний спосіб життя», – зазначив Денис Шмигаль.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядали ситуацію із МСЕК і зловживаннями посадовцями під час надання статусу інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністрові розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Міністерство охорони здоров'я передало функції центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.

1 листопада Кабмін запропонував Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи (МСЕК) та створить цифровізовану систему оцінювання на базі лікарень.

Документ розробили у Міністерстві охорони здоров’я спільно з пацієнтськими організаціями та експертами.

Замість поняття «медико-соціальна експертиза» документ вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи».

Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів, що практикують.