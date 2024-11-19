Справа на $100 млн. Ексвласник «Житомирських ласощів» Ігор Бойко програв арбітраж проти України

Міністерство юстиції України заявило, що захистило інтереси держави у справі за позовом громадянина США та РФ Ігоря Бойка проти України на загальну суму $100 млн. Колишній акціонер «Житомирських ласощів» ініціював арбітраж на підставі міжурядової угоди з РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, йдеться у повідомленні Мінʼюсту від 19 листопада.

Деталі

Постійна палата третейського суду в Гаазі відхилила позов Бойка. Він вимагав відшкодування збитків у розмірі $100 млн, мотивуючи це експропріацією його частки корпоративних прав у юридичній особі, що «здійснює діяльність у кондитерському бізнесі». Йдеться про компанію «Житомирські ласощі».

Протягом розгляду справи, що розпочався ще у 2017 році, позивач неодноразово робив заяви в медіа, «які принижували статус України, з очевидним наміром здобути підтримку у справі, а також у своєму трактуванні подій», заявив Мінʼюст.

У підсумку арбітраж встановив, що позивач не зміг довести ані законність набуття інвестицій, ані факт порушення Україною угоди.

Контекст

Конфлікт між Юрієм Лещинським (ЗАТ «Житомирські ласощі») та Ігорем Бойком (ТДВ «Житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ») за права власності на фабрику тривав з 2010 року.

У 2016 році ТДВ «ЖЛ» видалили з державного реєстру, відновивши замість нього ЗАТ «Житомирські ласощі», яке було ліквідоване у 2010 році з переданням активів на баланс ТДВ «ЖЛ».

У 2017 році Бойко заявив про рейдерське захоплення фабрики «Житомирські ласощі» народним депутатом Сергієм Пашинським, бізнесменом Сергієм Тищенком, міністром юстиції Павлом Петренком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим за участі президента Петра Порошенка.

Того ж року Бойка заарештували за підозрою в рейдерському захопленні тієї ж фабрики у 2010 році, але 2018 року суд відмовився продовжити його арешт.

Бойко заявляв, що Україна допустила незаконну експропріацію інвестицій без відшкодувань та компенсацій.