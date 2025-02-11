США підштовхуватимуть Європу закуповувати більше американської зброї для України – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників закупити більше американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів із Москвою, повідомили два джерела Reuters , поінформовані про це питання. Цей крок може покращити переговорну позицію Києва.

Ключові факти

План, якщо він буде офіційно оформлений, вселятиме певну впевненість в українських лідерів, стурбованих тим, що президент Дональд Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні. Раніше європейські країни купували американську зброю для України за часів адміністрації Байдена.

За словами джерел, офіційні особи США, включаючи спецпредставника США з питань України та РФ, відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками цього тижня на Мюнхенській конференції з безпеки.

Вони додали, що це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї до Києва без значних витрат американського капіталу. Чиновники адміністрації Трампа розглядають угоду щодо закупівлі зброї з Європою як потенційний обхідний шлях, який дозволяє Вашингтону підтримувати Київ, не витрачаючи долари платників податків США. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив минулого місяця, що Європа заплатить за американську зброю для України.

В інтервʼю агентству Reuters Келлог відмовився підтвердити наявність плану, але сказав: «США завжди любили продавати зброю, виготовлену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку».

«Є багато варіантів. Зараз все у грі, — сказав Келлог, додавши, що постачання, раніше схвалені колишнім президентом Джо Байденом, все ще продовжують надходити в Україну. – Найближчими 24 годинами не буде жодної необхідності щось змінювати».

Два урядові джерела заявили, що Білий дім, ймовірно, через кілька місяців офіційно оформить мирний план щодо припинення війни, і що йому необхідно опрацювати низку інших питань, перш ніж розпочати переговори.

Цього тижня офіційні особи США перебувають у Європі, щоб допомогти підготувати ґрунт для можливих мирних переговорів між Україною та Росією. Келлог планує обговорити з європейськими лідерами на Мюнхенській безпековій конференції питання збільшення допомоги Києву.

Американські чиновники також сподіваються офіційно укласти «мінеральну» угоду з Україною, яка відкриє Америці доступ до багатих запасів країни в обмін на постійну допомогу.

Контекст

Останніми днями офіційні особи США заявляли, що адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, витрачені Вашингтоном на війну в Україні, і що Європі потрібно зробити більше, щоб допомогти.

Неясно, чи планують США просити європейські країни закуповувати американську зброю за комерційними контрактами чи безпосередньо з американських запасів. Деякі комерційні контракти можуть тривати роками.

Адміністрація Трампа вже кілька тижнів обговорює, чи варто продовжувати озброювати Україну та як це зробити. Трамп під час своєї президентської кампанії пообіцяв припинити всю допомогу Україні. Але деякі його радники за лаштунками стверджували, що Вашингтон має продовжувати військову підтримку Києва, особливо якщо мирні переговори будуть відкладені до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні додаткові гарантії безпеки, перш ніж розпочинати переговори з РФ.