Представники команди Трампа відвідають Київ цього тижня – Зеленський

Цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди президента США Дональда Трампа відвідають Україну, заявив президент Володимир Зеленський, пише «Укрінформ» 10 лютого.

Ключові факти

За словамии президента, наразі важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, «на спільному баченні головних речей».

«Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей — як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, в мене буде там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США», — зазначив він.

Водночас CNN із посиланням на джерело повідомляє, що до України із візитом збирається спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Втім за даними медіа, спершу він обговорить із союзниками бачення миру в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого, а вже потім, відвідає Київ із першою, довгоочікуваною поїздкою.

Контекст

17 грудня джерела Reuters повідомили, що Келлог на початку січня відвідає кілька європейських столиць та Київ, де мав зустрітися з українським керівництвом. Його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі, розповідали джерела Reuters. Метою зустрічей називали збір інформації для нової адміністрації США.

На початку січня стало відомо, що Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит Келлога відбудеться «свого часу», сторони працюють над визначенням часових рамок.