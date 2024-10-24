США пропонують країнам G7 запровадити санкції проти паладію і титану з Росії – Bloomberg

США запропонували союзникам із G7 розглянути питання санкцій проти російського паладію і титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, наближене до Білого дому. Вашингтон шукає нові можливості для обмеження доходів Росії, яка веде агресивну війну проти України.

Деталі

Чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена обговорили можливість нових санкцій на зустрічі заступників міністрів фінансів G7 у вівторок, 22 жовтня, у Вашингтоні.

Паладій – ключовий компонент чипів і каталізаторів для автомобілів, а титан використовують від літаків до медичних імплантатів.

Головна проблема полягає у тому, що Європа залежить від постачань цих металів із Росії і у минулому не виявляла особливого бажання запроваджувати санкції, зазначило агентство.

Членам G7 – Німеччині, Франції та Італії – для запровадження таких санкцій знадобиться підтримка інших 24 членів ЄС.

Контекст

У вересні цього року Путін доручив своєму уряду готувати обмеження на експорт урану, титану та нікелю. За його словами, рішення буде відповіддю на західні санкції та обмеження.

Російська компанія «Норильський нікель» забезпечує 40% світового виробництва паладію. До війни майже третина продукції «Норнікелю» йшла на експорт до США та Європи, які з 2023 року почали скорочувати імпорт. За оцінками S&P Global Commodity Insights, його обсяги минулого року обвалилися на 28% щодо довоєнних.

На ринку титану до війни РФ займала частку близько 25%, забезпечуючи третину всього постачання для американської Boeing, половину – для Airbus і майже 100% – для бразильської Embraer. Після початку війни Boeing та Airbus оголосили про плани відмовитися від російського титану. І якщо його постачання до США у 2023 році скоротилося впʼятеро (до $47 млн), то європейські країни продовжили імпорт – на $244 млн.

ЄС може відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, писало раніше Politico. Зараз у ЄС головує Угорщина, яка практично припинила дискусію про будь-які обмежувальні заходи. У січні головою стане Польща, яка виступає за їх посилення.