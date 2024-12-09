США и Великобритания ввели санкции против незаконной торговли золотом

Соединенные Штаты и Великобритания объявили о новой волне санкций, направленных против незаконной торговли золотом, которая, по утверждению Соединенного Королевства, финансирует военные действия России в Украине и подпитывает коррупцию, пишет Reuters 9 декабря.

Ключевые факты

Правительство Великобритании заморозило активы четырех человек, причастных к контрабанде золота, а еще один купил российское золото на сумму более $300 млн и таким образом обеспечил доход российскому правительству.

«Незаконная торговля золотом является посягательством на законную торговлю ценным товаром, подпитывает коррупцию, подрывает верховенство закона и способствует укоренению нарушений прав человека, таких как детский труд», – говорится в заявлении британского МИД.

Отмечается, что Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и уклонения от санкций, тем самым поддерживая военные усилия Путина.

В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков предприятий и лиц, которые, по их мнению, были причастны к глобальной сети контрабанды золота и базирования в Зимбабве отмывания денег, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Контекст

Великобритания и другие крупные западные экономики запретили импорт нового российского золота в 2022 году после вторжения России в Украину.

На прошлой неделе Великобритания, действуя совместно с Соединенными Штатами, заявила, что прекратила деятельность глобальной сети по отмыванию денег, которую использовали богатые россияне для обхода санкций.

Золото представляет собой привлекательную инвестицию в периоды политической и экономической неопределенности. Половина мирового потребления золота приходится на ювелирные изделия, 40% – на инвестиции и 10% – на промышленность. Крупнейшие производители золота – Китай, Австралия, США, Южная Африка, Россия, Перу и Индонезия. Крупнейшими потребителями золотых ювелирных изделий являются Индия, Китай, США, Турция, Саудовская Аравия, РФ и ОАЭ.