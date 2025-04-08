Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Статки Трампа впали на $500 млн через запроваджені ним тарифи – Forbes

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Статки Дональда Трампа скоротилися на $500 млн через тарифи, які він ввів 2 квітня 2025 року, що призвели до падіння світових ринків. Про це пише Forbes USA 8 квітня. Його капітал знизився з $4,7 млрд до $4,2 млрд за тиждень.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • Найбільше постраждала Trump Media and Technology Group: акції впали на 8% за три дні, а його частка скоротилася з $2,2 млрд до $2 млрд, втративши $200 млн. 
  • Комерційна нерухомість подешевшала на $90 млн: портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінився з $660 млн до $570 млн. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green – на 15%.
  • Гольф-клуби втратили $70 млн: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на $65 млн (падіння на 16%), а ліцензійний бізнес – на $15 млн. 
  • Житлова нерухомість зменшилася на $20 млн через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.
  • Mar-a-Lago, знецінилися на $32 млн (падіння на 5%). Частка в Blue Owl Capital ($5-25 млн) втратила 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на $32 млн через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.

Контекст 

2 квітня президент Дональд Трамп запровадив глобальні взаємні мита, що спричинило падіння світових ринків і обвал акцій американських компаній. 

За 3-4 квітня фондовий ринок США втратив $6,6 трлн – це найбільше дводенне падіння в історії. Від початку другої каденції Трампа у січні 2025 року загальні збитки ринку досягли $11,1 трлн. 

500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд за два дні через тарифну політику Трампа.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні