Статки Трампа впали на $500 млн через запроваджені ним тарифи – Forbes

Статки Дональда Трампа скоротилися на $500 млн через тарифи, які він ввів 2 квітня 2025 року, що призвели до падіння світових ринків. Про це пише Forbes USA 8 квітня. Його капітал знизився з $4,7 млрд до $4,2 млрд за тиждень.

Деталі

Найбільше постраждала Trump Media and Technology Group: акції впали на 8% за три дні, а його частка скоротилася з $2,2 млрд до $2 млрд, втративши $200 млн.

Комерційна нерухомість подешевшала на $90 млн: портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінився з $660 млн до $570 млн. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green – на 15%.

Гольф-клуби втратили $70 млн: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на $65 млн (падіння на 16%), а ліцензійний бізнес – на $15 млн.

Житлова нерухомість зменшилася на $20 млн через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.

Mar-a-Lago, знецінилися на $32 млн (падіння на 5%). Частка в Blue Owl Capital ($5-25 млн) втратила 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на $32 млн через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.

Контекст

2 квітня президент Дональд Трамп запровадив глобальні взаємні мита, що спричинило падіння світових ринків і обвал акцій американських компаній.

За 3-4 квітня фондовий ринок США втратив $6,6 трлн – це найбільше дводенне падіння в історії. Від початку другої каденції Трампа у січні 2025 року загальні збитки ринку досягли $11,1 трлн.

500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд за два дні через тарифну політику Трампа.