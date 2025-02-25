Особливо гострою буде нестача ППО. Що втратить Україна без військової підтримки США? Розбір WSJ

Якщо президент США Дональд Трамп зупинить постачання Україні зброї, ЗСУ зіткнуться з браком військової техніки. Без американської військової допомоги Україна зможе воювати в нинішньому темпі до літа. Далі боєприпасів може не вистачити. WSJ розібралася, що несе за собою нестача військової підтримки США і як Європа може в цьому допомогти

Без військової допомоги США Україна здатна воювати в нинішньому темпі до літа, але потім може зіткнутися з дефіцитом боєприпасів і втратити можливість використовувати високотехнологічне озброєння, передає WSJ думку західних посадовців.

Останні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського змушують Київ готуватися до можливого згортання американської підтримки, яка була ключовою у стримуванні російської агресії протягом трьох років війни.

Значні постачання озброєння, які адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці його президентського терміну, дозволять Україні воювати в нинішньому темпі щонайменше до середини року, заявила колишня високопосадовиця Пентагону Селеста Волландер. Деякі українські аналітики вважають, що цих запасів може вистачити й на довше, пише WSJ.

«Ми можемо протриматися пів року або рік, щоб дати Європі час наростити виробництво боєприпасів», – зазначив аналітик Центру ініціатив «Повернись живим» Микола Бєлєсков. «Можливі втрати, навіть відступи, але іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу, у нас немає».

Пропозиції Європи

Європа готується спробувати компенсувати дефіцит. У 2024 році ЄС, Велика Британія та Норвегія спільно надали Україні $25 млрд військової допомоги – більше, ніж надіслали США, зазначає WSJ. Континент нарощує виробництво артилерійських снарядів і планує збільшити допомогу Україні до $30 млрд у 2025 році.

Водночас із 2022 року США передали Україні майже $70 млрд військової допомоги, що більше, ніж усі інші західні союзники разом узяті. Україна теж наростила власне виробництво озброєння: у 2024 році було виділено $30 млрд на ОПК, що у шість разів більше, ніж роком раніше. Країна випустила 1,5 млн дронів, а у 2025-му планує виготовити 3000 ракет і 30 000 дронів дальнього радіуса дії.

Загалом Україна наразі виробляє або фінансує близько 55% свого військового обладнання. США забезпечують близько 20%, а Європа – 25%, передає WSJ слова одного із західних посадовців.

Але замінити американські системи ППО, балістичні ракети, навігаційні системи та далекобійну артилерію швидко неможливо. Європа або виробляє їх у недостатній кількості, або не виробляє взагалі, зазначає WSJ.

Коли запаси американської зброї вичерпаються, Україні буде складніше завдавати дальніх ударів і захищати тилові позиції, пише WSJ. «Партнер, який постачає найсучасніші військові технології, за визначенням є незамінним у деяких сферах», – сказав Томаш Копечни, спецпредставник уряду Чехії з відновлення України.

Втрата ATACMS залишить Україну без можливості додаткових уражень цілей на відстані до 300 км Фото Getty Images

Політична невизначеність у США

Вже понад рік питання допомоги Україні залишається відкритим. Під час кампанії Трамп різко критикував мільярдні пакети допомоги Україні, а багато республіканців у Конгресі виступали проти останнього з них, схваленого у квітні 2024-го.

В останні тижні каденції Байден намагався забезпечити Київ зброєю на якомога довший термін. Його адміністрація також укладала контракти з оборонними компаніями США на виробництво боєприпасів, зенітних перехоплювачів і техніки. Ці постачання триватимуть до 2026 року. Але Трамп діє інакше, звинувачуючи Зеленського у початку війни та називаючи його диктатором. Деякі з його заяв перегукуються з риторикою Кремля, пише WSJ.

Після заяв Трампа спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Конгрес не має «апетиту» до нового пакету допомоги Україні. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс у коментарі WSJ зазначив, що США можуть використовувати санкції та навіть «військові інструменти тиску» для просування мирних переговорів між Путіним і Зеленським.

Трамп має повноваження передати Україні понад $3,8 млрд у вигляді зброї з резервів Пентагону без схвалення Конгресу, хоча адміністрація, ймовірно, звернеться до законодавців із проханням поповнити запаси США, якщо ухвалить таке рішення.

У цей час лідери ЄС шукають шляхи підтримки України, якщо США вийдуть із процесу переговорів. Континент вже постачає Україні артилерію, ППО середнього радіуса дії та крилаті ракети. Проте аналітики сумніваються, що Європа зможе закрити весь дефіцит зброї. «Особливо гострою буде нестача ППО», – каже Оскар Йонссон зі Шведського оборонного університету.

Україна зараз виготовляє 2,5 млн артилерійських і мінометних снарядів на рік. США з початку війни передали близько 3 млн, тоді як ЄС у 2024-му збільшив виробництво до 1,4 млн і планує 2 млн у 2025-му, зазначає WSJ.

Через нестачу американських ППО Україні доведеться вибирати, які регіони захищати, а які залишити вразливими. Наприклад, лише США виробляють системи Patriot, здатні збивати російські балістичні ракети. Втрата ATACMS також стане ударом: ці ракети з дальністю до 300 км дають змогу нищити російські склади та логістику, коментує WSJ.

Деякі аналітики побоюються, що Україна може втратити доступ до Starlink, який відіграє ключову роль у бойових діях. Послугу частково фінансує Пентагон, але засновник SpaceX Ілон Маск підтримує Трампа.

Україна ще може отримувати американську зброю, але через європейські закупівлі, вважає військовий аналітик Михайло Самусь. «Питання не лише у допомозі. Якщо Трамп не братиме участі у виробництві зброї для України, це буде ударом не лише по Києву, а й по Європі», – коментує він.