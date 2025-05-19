Екологічне будівництво доріг. Корейський виробник асфальтобетону SG співпрацюватиме з Держагентством відновлення

Корейська компанія SG, яка є провідним виробником асфальтобетону в країні, підписала Меморандум про співпрацю з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомила пресслужба установи 19 травня. В планах обмін технологіями, реалізація спільних проєктів, зокрема на таких магістралях, як Р-55.
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Ключові факти
- За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, ще в січні він познайомився із представниками корейських компаній POSCO International та SG.
- «Відтоді мали низку зустрічей, планували спільні проєкти, зокрема по побудові ТЕЦ на RDF в українських громадах разом із POSCO. Тепер підписали Меморандум із SG. Перейматимемо 10-річний досвід Кореї, – екологічну технологію EcoSteel Ascon», – зазначив Сухомлин.
- У фокусі співпраця у сфері дорожнього будівництва з використанням технології EcoSteel Ascon. Це екологічна технологія асфальтового покриття, яка підвищує довговічність дорожнього полотна завдяки використанню побічного продукту металургії – шлаку.
Контекст
Корейська Posco International планує побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на RDF-паливі в Одесі. Проєкт передбачає потужність 12 МВт електричної енергії та 40 МВт теплової енергії, а загальна вартість становить $106 млн. Українська та корейська сторони вже розпочали роботу над Концептуальним документом проєкту (PCP), який згідно з процедурами буде офіційно переданий урядом України.
На даний момент для реалізації проєкту вже виділена земельна ділянка площею 4 га, визначено відповідальне комунальне підприємство, а також підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід. Крім того, узгоджена схема теплопостачання з Мінрозвитку. Окупність проєкту оцінюється на рівні 6,5 років.
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