Центральний банк Росії подав до суду позов проти бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear з вимогою відшкодування 18,2 трлн рублів ($229,36 млрд). Про це 15 грудня пише Reuters з посиланням на московський суд.

Деталі

Euroclear зберігає більшість активів, які були заморожені Європейським Союзом після початку Росією військових дій в Україні. Позов подано у відповідь на плани ЄС використати заморожені активи для фінансової підтримки України.

Очікується, що московський суд швидко ухвалить рішення на користь центрального банку, після чого він зможе намагатися його виконати в інших юрисдикціях.

Контекст

У 2022 році західні країни заморозили близько €260 млрд активів російського центробанку, з яких близько €190 млрд зберігаються в депозитарії Euroclear. Доходи від цих коштів спрямовуються на підтримку України. Ідея конфіскації заморожених активів у ЄС обговорювалася, проте від неї відмовилися.

У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні «репараційний кредит» у розмірі €140 млрд під заставу цих заморожених активів. План передбачав, що Україна поверне кошти після закінчення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання цього кредиту. Оскільки Euroclear розташований на її території, країна побоюється репутаційних та фінансових ризиків і наполягає на гарантованому захисті від можливих наслідків.

Франція та низка інших держав відмовилися надавати національні гарантії, а ЄЦБ не погодився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

12 грудня уряди ЄС погодилися на безстрокове замороження активів російського центробанку, що перебувають у Європі, усуваючи значну перешкоду для використання коштів на допомогу Україні. Центральний банк Росії заявив, що плани ЄС є незаконними, і залишає за собою право застосувати всі доступні засоби для захисту своїх інтересів.