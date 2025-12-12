Європейський Союз ухвалив рішення про безстрокове замороження активів Центрального банку Росії, що перебувають у Європі, усуваючи значну перешкоду для використання цих коштів на підтримку України у боротьбі з Росією. Про це пише Reuters 12 грудня.

Деталі

Безстрокове замороження російських суверенних активів на суму €210 млрд, що усуває необхідність повторного голосування кожні шість місяців. Це знижує ризик того, що країни на кшталт Угорщини та Словаччини, які мають тісніші відносини з Москвою, можуть відмовитися продовжувати заморозку, що змусило б ЄС повернути кошти Росії.

Замороження має на меті переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання заморожених російських коштів для надання Україні кредиту до €165 млрд на покриття військових та цивільних бюджетних потреб у 2026–2027 роках. Україна сплачуватиме кредит лише після отримання від Росії репарацій, фактично перетворюючи його на аванс майбутніх виплат.

Лідери ЄС зустрінуться 18 грудня, щоб остаточно узгодити деталі кредиту та вирішити залишкові питання, зокрема гарантії всіх держав-членів Бельгії, аби вона не залишалася єдиною відповідальною у разі успіху можливого позову Москви.

Контекст

У 2022 році західні країни заморозили близько €260 млрд активів російського центробанку, з яких приблизно €190 млрд перебувають у депозитарії Euroclear. Прибуток від цих коштів використовується для підтримки України. У ЄС обговорювалася можливість конфіскації заморожених активів, але від цієї ідеї відмовилися.

У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні «репараційний кредит» на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання цього кредиту. Оскільки Euroclear розташований на її території, країна побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає гарантованого захисту від можливих наслідків для себе.

Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.