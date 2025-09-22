Європейська цукрова промисловість опинилася у найгіршій кризі за останні роки, пише FT . Через падіння цін, зростання витрат і регуляторний тиск заводи масово зупиняють роботу, а прибутки виробників тануть. Причини – рекордні поставки з України, більший урожай буряків і зниження споживання.

Деталі

Ціни на цукор у ЄС знизилися до найнижчого рівня за три роки – €536 за тонну в червні, що більш ніж на третину менше, ніж торік, за даними Єврокомісії.

Великі виробники вже фіксують різке погіршення фінансових показників. Французька Tereos у другому кварталі скоротила виторг на 25% до €1,2 млрд, а EBITDA обвалилася на 79% – до €56 млн. Чистий борг зріс до €2,3 млрд, компанія зафіксувала операційний збиток €22 млн.

Найбільший у Європі виробник Südzucker повідомив про падіння операційного прибутку на 85% у першому кварталі до €22 млн, тоді як цукровий підрозділ пішов у збиток €56 млн. Очікувані річні втрати в сегменті можуть сягнути €200 млн.

Cristal Union, другий найбільший виробник у Франції, зафіксував падіння чистого прибутку на 62% до €117 млн і прогнозує ще гірші умови на ринку.

Галузь скорочує виробничі потужності: з початку року в Європі закрилися п’ять заводів, а загальна кількість діючих підприємств зменшилася до 83. Посівні площі під цукровим буряком можуть знизитися ще на 10% через ризик роботи у збиток. Виробники наголошують, що вартість виробництва цукру в Європі зросла на €200 за тонну з 2017 року, що пояснюється високими цінами на енергію, добрива та кліматичними ризиками.

Додатковим тиском є європейська екополітика, яка вимагає суворіших стандартів від місцевих виробників, тоді як імпорт з третіх країн залишається безмитним.

Особливо сильний вплив мали постачання з України, зазначає видання. За 2023–2024 роки в ЄС ввезли понад 1 млн тонн українського цукру, що суттєво збільшило запаси та обвалило ціни. Брюссель вже погодився скоротити квоти на український імпорт на 80% з липня.

Водночас виробники не вважають нову хвилю препаратів для схуднення на зразок Ozempic ключовим фактором для довгострокового попиту. Натомість вони більше побоюються падіння продажів шоколаду, адже близько 30% реалізації цукру пов’язане з ринком какао.

Контекст

У 2024 році експорт цукру з України сягнув рекордного показника: на зовнішніх ринках було реалізовано 746 300 тонн цукру на $419 млн.

У 2024-2025 маркетинговому році (вересень 2024 – серпень 2025) Україна експортувала понад 580 000 тонн цукру. Це на 16% менше показника попереднього маркетингового року. Найбільше за цей період було експортовано до ЄС – 17% від всього обсягу – передусім у Болгарію (59% всього обсягу).

З червня 2025 року український агроекспорт до ЄС повертається до довоєнних умов: Брюссель може згорнути преференції і ввести обмеження на зерно, цукор і мʼясо птиці. Чи є в українських аграріїв альтернатива європейському ринку, який торік забезпечив 52% агроекспорту України, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.