Акції американських компаній злетіли. Хто головні бенефіціари «митної паузи» Трампа

Президент США Дональд Трамп раптово призупинив підвищення мит на 90 днів – ринки відреагували з рекордним зростанням. Серед переможців – авіакомпанії, виробники напівпровідників і Ілон Маск. Китай, навпаки, отримав підвищення тарифної ставки, повідомляє Business Insider.
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Ключові факти
- Акції United Airlines зросли на 26%, а Delta Air Lines – на 23%, що зробило авіакомпанії одними з головних бенефіціарів «митної паузи».
- Туристичні компанії, зокрема Norwegian Cruise Line та Carnival Corp, також отримали значний приріст: +19% та +18% відповідно.
- Акції онлайн-сервісу для бронювання подорожей Expedia зросли на 18%, що відображає позитивне очікування ринку щодо споживчих витрат на подорожі.
- Виробники напівпровідників, такі як Intel та Nvidia, показали зростання акцій на 18%, попри те що їхня продукція не підпадала під дію тарифів.
- Tesla подорожчала на 22%, а особисті статки Ілона Маска зросли на $36 млрд – до $326 млрд, за оцінками Bloomberg.
- Amazon залишається однією з найбільш вразливих компаній до зростання мит на китайські товари, оскільки значна частина її асортименту виробляється саме там. Попри зростання акцій Amazon на 12%, Morgan Stanley попереджає, що компанія є найбільш підданою ризику серед гравців e-commerce.
- Загалом лише девʼять компаній із S&P 500 завершили день зі зниженням вартості акцій, серед них – Dollar General.
- Підхід «переможці й лузери» не до кінця описує ситуацію, оскільки реальна ефективна ставка мит зросла навіть для країн, які потрапили під паузу, каже економістка KPMG Меґан Мартін-Шонберґер. На її думку, високий рівень невизначеності сам по собі виступає як додатковий «податок» на економіку, особливо для секторів із глобальними ланцюгами постачання – таких як автомобілебудування та виробництво електроніки.
Контекст
Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.
На закриття торгів 8 квітня компанії з індексу S&P 500 втратили $5,8 трлн ринкової вартості акцій після оголошення про тарифи минулої середи. За даними LSEG, це найбільше чотириденне падіння з моменту створення цього індексу в 1950-х роках.
9 квітня Трамп дав вказівку ставку мита на китайські товари «змінити, виключивши «34%» у кожному місці, де вони вказані, і вставивши замість них «84%» у всіх зовнішньоторговельних документах. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зріс до 104%.
Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США з 34% до 84% з 10 квітня. У відповідь Трамп ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення мит, їх дія призупинена на 90 днів.
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