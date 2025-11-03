Деталі

Після чотирьох тижнів переговорів партії ANO, «Свобода і пряма демократія» (SPD) та «Автомобілісти» уклали коаліційну угоду. Документ фіксує ключові програмні пріоритети майбутнього кабінету, визначає кількість міністерських посад і розподіляє портфелі між партнерами.

Далі буде подано пропозиції щодо складу уряду. Того ж дня новообрані депутати вперше збереться на установче засідання, складуть присягу, а 5 листопада оберуть керівництво Палати депутатів.

Очікується, що спікером парламенту стане лідер SPD Томіо Окамура, якого спільно висунули SPD, ANO та «Автомобілісти».

Після цього чинний уряд подасть у відставку.

Така коаліція суттєво зміщує політичний вектор країни вправо і, ймовірно, послабить західну підтримку України, пише FT. Після перемоги на виборах Бабіш заявив, що його уряд припинить державне фінансування постачання зброї Києву та розкритикував празьку ініціативу з артилерійських боєприпасів.

Водночас він висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському і запевнив, що приватні оборонні компанії зможуть далі постачати продукцію до Києва.

Позиції партій щодо України

Лідери ANO виступають за негайне припинення бойових дій між Україною та Росією, уникаючи згадок про те, що це можливе переважно на умовах Москви й означатиме капітуляцію Києва. Партія проти військової допомоги Україні, вважаючи, що вона лише подовжує конфлікт (бо без підтримки Київ нібито швидше погодиться на «мир» ). Допомогу нинішнього уряду України та біженцям ANO називає «розпалюванням війни». Зокрема, обіцяють зупинити чеську снарядну ініціативу, хоча Чехія в ній переважно організовує закупівлі за кошти донорів, а місцеві підприємства заробляють на підготовці боєприпасів. Партія також скептична до українських біженців: Бабіш ставив під сумнів продовження тимчасового захисту та фінансової підтримки.

SPD – антимігрантська, популістська та відверто проросійська партія, яку за погляди іноді називають «фашистською» (суд визнав таке означення виправданим). Вона категорично проти будь-якої допомоги Україні та українцям. Лідер Томіо Окамура регулярно повторює тези, що збігаються з кремлівською пропагандою.

«Автомобілісти за себе» – партія вимагає перегляду нинішньої політики підтримки України, зокрема щодо обсягів допомоги та інтеграції біженців. Вона критикує безумовну солідарність нинішнього уряду, акцентуючи на «захисті суверенітету Чехії» та реформі ЄС. Програма фокусується на внутрішніх проблемах: зниженні цін на енергію, їжу, транспорт, зменшенні бюрократії, підтримці бізнесу та свободі пересування (проти заборони ДВЗ та «зеленого курсу» ЄС). Зовнішня політика, попри підтримку НАТО, підпорядкована національним інтересам, що може означати скорочення участі в європейських ініціативах на користь України, якщо вони вимагають значних витрат чи обмежень для чехів.

Контекст

3–4 жовтня 2025 року в Чехії відбулися парламентські вибори до Палати депутатів, де розігрувалося 200 місць, а явка виборців сягнула 68,95 %. Партія ANO на чолі з Андреєм Бабішем перемогла з 34,52 % голосів і здобула 80 мандатів, за нею послідувала коаліція SPOLU з 23,36 % (52 місця), STAN – 11,23 % (22 місця), Пірати – 8,97 % (18 місць), SPD – 7,78 % (15 місць) та «Автомобілісти за себе» – 6,77 % (13 місць). Хоча ANO стала беззаперечним лідером, вона не набрала абсолютної більшості (101 місце), тому почала переговори з SPD і «Автомобілістами», які разом дають 108 мандатів – достатньо для формування уряду.

28 жовтня Politico з посиланням на радника прем’єр-міністра Угорщини Балажа Орбана писало, що Угорщина шукає союзників у Чехії та Словаччині, щоб сформувати в Євросоюзі групу країн, скептичних до підтримки України. Зазначалося, що Бабіша вже звинувачують у тому, що він може стати «маріонеткою Орбана» в Раді ЄС.