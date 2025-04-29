Coca-Cola в Україні збільшила виторг на 16% у 2024 році, до 16,5 млрд грн

Виторг компанії Coca-Cola в Україні у 2024 році збільшився на 16% і склав близько 16,5 млрд грн. Це випливає з даних YouControl.

Ключові факти

Coca-Cola в Україні зареєстрована за двома юридичними особами – ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» та ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед». Виторг першої склав 343 млн грн у 2024 році, а другої – 16,2 млрд грн. Сукупно – 16,5 млрд грн, що на 16% більше за попередній рік.

Сукупний прибуток обох юросіб зріс на 31,2% до 2 млрд грн.

Контекст

Під час повномасштабної війни Coca-Cola обігнала свого традиційного конкурента PepsiCo в Україні. У 2022 році виторг Coca-Cola вперше за щонайменше пʼять років став більшим за PepsiCo – 8,4 млрд грн проти 6,8 млрд грн. Різниця – 23,5%, свідчать дані YouControl. За підсумками 2023-го розрив у виторгу між компаніями збільшився майже вдвічі.

Якщо у 2021-му Coca-Cola займала в середньому 53-57% від загальних продажів цих двох компаній, то тепер – 75-83%, відрив збільшився на 20%, розповідала Forbes Ukraine у квітні 2024 року керівниця відділу групи товарів «Напої та цигарки» Novus Анна Пінкевич.

«Лідерство Coca-Cola пов’язано з тим, що компанія Pepsi втратила свої потужності по розливу і скоротила витрати на маркетинг», – додавала вона.