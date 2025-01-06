У «Дії» відновили доступ до ще чотирьох послуг після кібератаки на держреєстри

Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану у застосунку «Дія» знову стали доступними ще чотири послуги, йдеться в повідомленні «Дії».

Деталі

У кілька кліків уже доступні: витяги про місце проживання дітей; актуалізація даних про місце проживання дітей; «Зимова єПідтримка» для дітей; соціальні виплати – субсидії, допомога сімʼям із дітьми.

«Активно працюємо над відновленням усіх сервісів спільно з Мінʼюстом, про запуск інших послуг також оперативно повідомимо. Нагадаємо, що «Дія» не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із реєстрів», – йдеться у повідомленні.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

26 грудня відновили бронювання працівників на порталі «Дія», яке призупинили після кібератаки на державні реєстри.

30 грудня Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.