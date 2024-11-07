У Києві почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка

У Києві встановили першу когенераційну газопоршневу установку потужністю 1,5 МВт, повідомив міський голова Віталій Кличко. Місто замовило ще 15 установок, які мають надійти партіями протягом року.

Ключові факти

Встановили обладнання на одному з підприємств критичної інфраструктури міста за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки.

У травні Київрада схвалила концепцію «Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації», ініціативу підтримали багато міжнародних партнерів.

Концепція спрямована на розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел палива.

Київ замовив ще 15 когенераційних установок. «Адже мета – протягом року досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що столична влада розглядає можливості інвестування та залучення приватних компаній, адже механізм співфінансування допоможе пришвидшити процес побудови когенерації для Києва.

Контекст

Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.

Із жовтня 2022 року до вересня 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

З вересня 2022 року до вересня 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.

22 жовтня «Укренерго» отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ в межах проєкту REPOWER від Світового банку. Трансформатор має забезпечити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

6 листопада міжнародні партнери передали Одесі першу з чотирьох газопоршневих установок, які планують поставити місту. Встановлення цього обладнання може забезпечити 45% потреб енергопостачання критичної інфраструктури Одеси.