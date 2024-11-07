В Киеве начала работу первая когенерационная газопоршневая установка

В Киеве установили первую когенерационную газопоршневую установку мощностью 1,5 МВт, сообщил мэр Виталий Кличко. Город заказал еще 15 установок, которые должны поступить в течение года.

Ключевые факты

Установили оборудование на одном из предприятий критической инфраструктуры города благодаря помощи USAID и Проекта энергетической безопасности.

В мае Киевсовет одобрил концепцию «Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации», инициативу поддержали многие международные партнеры.

Концепция направлена на развитие в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широкое использование альтернативных источников топлива.

Киев заказал еще 15 когенерационных установок. «Ведь цель – в течение года достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт», – сообщил Кличко.

Он отметил, что столичные власти рассматривают возможности инвестирования и привлечения частных компаний, ведь механизм софинансирования поможет ускорить процесс построения когенерации для Киева.

Контекст

Из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму €56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют €50,5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) на май 2024 года.

С октября 2022 года по сентябрь 2024-го объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

С сентября 2022 года по сентябрь 2024-го Россия осуществила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины, свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.

22 октября «Укрэнерго» получила первый крупный трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций 750 кВ в рамках проекта REPOWER от Всемирного банка. Трансформатор должен обеспечить надежность передачи электроэнергии от электростанций в сети облэнерго.

6 ноября международные партнеры передали Одессе первую из четырех газопоршневых установок, которые планируют поставить городу. Установка оборудования может обеспечить 45% потребностей энергоснабжения критической инфраструктуры Одессы.