«У Сирії немає справжніх російських військ». Зеленський відреагував на повалення режиму Башара Асада

Режим президента Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 000 російських військ перебувають в Україні, заявив президент Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна» 9 грудня.
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Ключові факти
- «Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ», – сказав Зеленський.
- За словами президента, майже 800 000 російських військ перебувають в Україні.
- «Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були «вагнери», – додав Зеленський. Він зазначив, що російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент.
- Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, «Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн».
Контекст
Опозиція почала наступ 27 листопада. Ключову роль в операції відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і «Сирійська національна армія».
2 грудня ГУР Міноборони України повідомило, що російський військовий контингент у Сирії втікає з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналами озброєнь і техніки.
За лічені дні повстанці захопили значну частину провінції Алеппо, включно з її столицею, а також встановили контроль над провінцією Ідліб.
5 грудня повстанці зайняли Хаму. Курдські загони, що підтримують опозицію, захопили Дейр-ез-Зор, включно зі стратегічно важливими переходами на кордоні з Іраком.
7 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не може зупинити наступ сирійських повстанців, які продовжують брати під контроль нові території та міста, через те, що «звʼязана в Україні» і зазнала там великих втрат – 600 000 солдатів.
8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку і отримав притулок у Росії.
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