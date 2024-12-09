«В Сирии нет настоящих российских войск». Зеленский отреагировал на свержение режима Башара Асада

Режим президента Башара Асада в Сирии пал, потому что около 800 000 российских войск находятся в Украине, заявил президент Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина» 9 декабря.

Ключевые факты

«Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск», – сказал Зеленский.

По словам президента, около 800 000 российских войск находятся в Украине.

«Это означает, что вся армия великой псевдоимперии сражается против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были «вагнеры», – добавил Зеленский. Он отметил, что российские войска хотят, чтобы их режимы оказывали влияние на африканский континент.

Зеленский подчеркнул, что если Украина падет, «Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны».

Контекст

Оппозиция начала наступление 27 ноября. Ключевую роль в операции сыграли группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и «Сирийская национальная армия».

2 декабря ГУР Минобороны Украины сообщило, что российский военный контингент в Сирии бежит из нескольких крупных городов, покидая военные базы со значительными арсеналами вооружений и техники.

За считанные дни повстанцы захватили значительную часть провинции Алеппо, включая ее столицу, а также установили контроль над провинцией Идлиб.

5 декабря повстанцы заняли Хаму. Поддерживающие оппозицию курдские отряды захватили Дейр-эз-Зор, включая стратегически важные переходы на границе с Ираком.

7 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не может остановить наступление сирийских повстанцев, которые продолжают брать под контроль новые территории и города, из-за того, что «связана в Украине» и понесла там большие потери – 600 000 солдат.

8 декабря сирийские повстанцы заявили о свержении 24-летнего авторитарного правления Башара Асада. Он покинул страну на самолете и получил убежище в России.