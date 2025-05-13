Угода про надра. Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджетного кодексу у першому читанні

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини. Зміни потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №13256 проголосували 286 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, голосування у другому читанні буде напочатку червня.

Ключові факти

Напередодні голосування у сесійній залі бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу.

Згідно із проєктом, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від: ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат тощо) з нових ліцензій, видачі нових спецдозволів на користування надрами, реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

Гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника, яким напевне буде Мінекономіки, перераховуватимуться до Фонду відбудови, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

«Порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу)», – повідомила вона.

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Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.

12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядом України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це свідчить картка законопроєкту №0309 на сайті Верховної Ради.