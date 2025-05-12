Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядом України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це свідчить картка законопроєкту №0309 на сайті Верховної Ради.

Ключові факти

Проєкт закону було направлено на підпис президенту України 10 травня.

Згідно із інформацією на сайті Ради, вже 12 травня він повернувся з підписом від Зеленського.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання.

Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Кожні 10 років Україна і США збиратимуться і вирішуватимуть – чи варто продовжувати дію Угоди. Наявна низка правил щодо ліквідації Фонду з переліком випадків, коли це можна зробити. Детальніше про угоду – в інтервʼю команди Мінекономіки для Forbes Ukraine.

Уряд очікує, що Фонд відбудови після ратифікації запрацює протягом тижнів. Він почне працювати із стартовим капіталом у вигляді двох «уявних внесків». Надалі від американської сторони надійде seed funding – внесок, щоб Фонд міг почати реальну роботу, на додачу може почати зараховуватися воєнна допомога.

Міжурядова угода зі США передбачає ключові принципи співпраці. Водночас інші дві угоди, які вже на стадії фіналізації і не потребуватимуть ратифікації, стосуватимуться комерційного партнерства, де будуть деталізовані та поглиблені домовленості щодо роботи спільного фонду. Із американською стороною вже узгоджені основні пункти з цих угод: рівноправне управління фондом через Limited Liability Company (ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді) трьома українськими та американськими менеджерами, розподіл прибутку через 10 років, інструмент врахування військової допомоги як капітального внеску США.

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Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт №0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів.