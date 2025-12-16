Український ринок Telegram продовжує зростати. За 2025 рік обсяги платежів у платформі зросли більш ніж у чотири рази — до понад 30 млн грн на місяць, а кількість підписників українських каналів з 2021 року збільшилася на 676%, йдеться в дослідженні сервісу Telemetrio спільно з Telegram-агенцією t:me. Forbes Ukraine обрав головне.
Ключові факти
- Найпомітніша динаміка — в аудиторії. Кількість підписників українських Telegram-каналів зросла з 64 млн у 2021 році до 433,2 млн у 2025-му. Наразі в Україні існує 127 032 Telegram-канали.
Хто формує найбільші аудиторії
- Серед каналів-рекордсменів за підписниками — Ukraine NOW, Труха Україна, Україна Сейчас, Николаевский Ванек, Zelenskyi / Official та Times of Ukraine. Першим українським каналом, який перетнув позначку 1 млн підписників, став Ukraine NOW — 1 березня 2022 року.
- У 2025 році найактивніше зростали Times of Ukraine (+856 400 підписників) та Інсайдер ЗСУ (+749 000).
Географія і контент
- Найбільша концентрація Telegram-каналів — у Київській області (1659 каналів). Далі йдуть Дніпропетровська область (914) та Одеська (701).
- Обсяг контенту стабільно тримається в діапазоні 11–14 млн публікацій на місяць. Пікові місяці — березень, липень та жовтень. Найбільше постів виходить у середу та четвер, найменше — у суботу.
Бізнес, реклама і Telegram Ads
- Український бізнес активно використовує Telegram як канал комунікації: близько 60% бізнес-каналів мають офіційну верифікацію від платформи.
- Серед лідерів за кількістю підписників — канал співзасновника monobank Олега Гороховського «ОГо!», а також ритейлери Rozetka, Moyo, Алло.
- Серед найбільших рекламодавців нативної реклами — Telegram-канал Rozetka: понад 4600 рекламних постів, 731 канал-майданчик та 240 млн переглядів.
- У Telegram Ads лідирують Rozetka, Times of Ukraine та Україна Online.
Фінанси і вплив персон
- У категоріях «Економіка» та «Фінанси» абсолютний лідер — monobankbot. Кампанія «Полювання на лимони» додала 614 646 активних користувачів за місяць, а сам бот має у чотири рази більше підписників, ніж інші фінансові боти.
- Канал «ОГо!» за тиждень кампанії зріс з 270 000 до 894 000 підписників (+272,3%), що демонструє ефективність коротких акцій для швидкого залучення аудиторії.
- Серед персон із найбільшою кількістю переглядів у Telegram беззаперечний лідер — Володимир Зеленський: понад 16,2 млрд переглядів і 68,2% частки. Це вдвічі більше, ніж у всіх інших персон із топ-15 разом. Далі — Віталій Кличко (5,2%) та Петро Порошенко (3,6%).
Скільки грошей українці витрачають у Telegram?
- Українці все активніше витрачають гроші саме в Telegram, за даними monobank. Обсяги платежів зросли більш ніж у чотири рази — з близько 7 млн грн у червні 2024 року до понад 30 млн грн у жовтні 2025-го. Хоча загальні витрати на YouTube поки залишаються вищими, саме Telegram демонструє найшвидшу та найпомітнішу динаміку зростання, йдеться в дослідженні.
Контекст
Щороку в Telegram зʼявляється понад 2 млн нових каналів. Серйозне підвищення нових реєстрацій спостерігається з 2020 року, коли загальна кількість складала 1 710 301. У 2025 році існує вже 11 323 595 каналів, з яких нові становлять понад мільйон. Це свідчить про сталий розвиток екосистеми та насичення ринку новими гравцями, йдеться в дослідженні Telemetrio спільно з Telegram-агенцією t:me. Воно буде опубліковано на сайті Telemetrio 16 грудня о 18:00.
