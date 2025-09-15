Дві компанії з портфелю інвестиційного холдингу InSoft.Partners – Indeema Software та Vakoms – оголосили про злиття. Об’єднана компанія зберегла назву Indeema Software, а її стратегічний фокус змістився на розвиток IoT (Інтернет речей) та Embedded систем. Про це повідомив засновник InSoft.Partners Віталій Горовий 15 вересня.

Деталі

Об’єднану компанію очолить Володимир Шевчик, який раніше був CEO Indeema Software. Павло Пелех, колишній CEO Vakoms, обійняв посаду голови Ради директорів. Компанія продовжить роботу в офісах у Львові та Вроцлаві, зберігаючи також представництва в Канаді та США.

Зазначається, що злиття дозволяє Indeema Software пропонувати клієнтам комплексні рішення: від розробки вбудованого програмного забезпечення та апаратних пристроїв до інтеграції з хмарними сервісами та масштабування готових продуктів.

Це відкриває доступ до ширшого пулу інженерів, розширює експертизу та сприяє виходу на нові ринки. Для клієнтів це означає швидший випуск продуктів і більш комплексний підхід, а для команди – можливість працювати над міжнародними проєктами та мультидисциплінарними задачами.

Об’єднання також зменшує внутрішню конкуренцію на українському IT-ринку та позиціонує Indeema Software як одного з провідних гравців у сегменті IoT та Embedded систем. За словами представників InSoft.Partners, це злиття є частиною стратегії фонду щодо формування сильних гравців на українському IT-ринку з потенціалом міжнародного зростання.

Контекст

Це друге масштабне об’єднання в історії фонду після створення компанії ITernal у 2019 році, яку у 2022 році придбала глобальна корпорація UST Global.

Indeema Software, заснована у 2014 році, налічує близько 80 співробітників в Україні, Польщі та Канаді. Компанія має власну IoT-лабораторію, співпрацює з науковими установами та є партнером кількох міжнародних виробників. Vakoms, що працює з 2010 року, об’єднує понад 130 фахівців в Україні, Польщі та Швейцарії, спеціалізуючись на Embedded системах та IT-консалтингу.

InSoft.Partners активно інвестує в перспективні IT-компанії. У травні 2022 року фонд придбав міноритарну частку в Indeema Software, а в листопаді 2023 року інвестував у Vakoms, викупивши до 30% компанії. Ці угоди є частиною стратегії фонду, яка передбачає інвестування 20–30% у бізнеси з річним обсягом продажів від $3 до $15 млн для їх подальшого зростання та продажу з прибутком.