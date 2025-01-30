Український розробник «прив’язних» дронів Huless залучив понад $1 млн. На що підуть гроші

Українська defense-tech компанія Huless, яка займається розробкою «прив’язних» дронів, залучила понад $1 млн через приватне фінансування, кредити та гранти. Про це йдеться в пресрелізі розробника.

Деталі

Серед приватних інвесторів – активні ангельські інвестори в defense-tech індустрію і анонімний лід-інвестор. Сума залучених компанією грошей враховує кредит від державного банку під урядовий контракт і гранти від Brave1 для R&D флагманського «прив’язного» дрона Highline-T.

«Привʼязані» дрони можуть довго перебувати в повітрі, оскільки зʼєднані кабелем із наземною станцією.

Зараз Huless працює над створенням екосистеми мобільного військового звʼязку, де «привʼязні» дрони виступають ключовими компонентами єдиної мережі як антени змінної висоти.

«Фінансування дозволить прискорити нашу присутність на ринку та створити доктрину використання мобільного звʼязку з антенами змінної висоти», – прокоментував інвестиції CEO Huless Тарас Семенюк.

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Контекст

«Прив’язні» дрони – це безпілотники, які з’єднуються з наземною станцією живлення. Такі дрони залишаються у повітрі протягом тривалого часу, виконуючи критично важливі функції, такі як ретрансляція звʼязку або радіоелектронна розвідка.

«Прив’язний» дрон компанії Highline-T може знаходитися у безперервному польоті чотири години, має резервне живлення та аварійний парашут і повністю стійкий до РЕБ.