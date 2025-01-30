Український розробник «прив’язних» дронів Huless залучив понад $1 млн. На що підуть гроші

Українська defense-tech компанія Huless, яка займається розробкою «прив’язних» дронів, залучила понад $1 млн через приватне фінансування, кредити та гранти. Про це йдеться в пресрелізі розробника.
Деталі
- Серед приватних інвесторів – активні ангельські інвестори в defense-tech індустрію і анонімний лід-інвестор. Сума залучених компанією грошей враховує кредит від державного банку під урядовий контракт і гранти від Brave1 для R&D флагманського «прив’язного» дрона Highline-T.
- «Привʼязані» дрони можуть довго перебувати в повітрі, оскільки зʼєднані кабелем із наземною станцією.
- Зараз Huless працює над створенням екосистеми мобільного військового звʼязку, де «привʼязні» дрони виступають ключовими компонентами єдиної мережі як антени змінної висоти.
- «Фінансування дозволить прискорити нашу присутність на ринку та створити доктрину використання мобільного звʼязку з антенами змінної висоти», – прокоментував інвестиції CEO Huless Тарас Семенюк.
Контекст
«Прив’язні» дрони – це безпілотники, які з’єднуються з наземною станцією живлення. Такі дрони залишаються у повітрі протягом тривалого часу, виконуючи критично важливі функції, такі як ретрансляція звʼязку або радіоелектронна розвідка.
«Прив’язний» дрон компанії Highline-T може знаходитися у безперервному польоті чотири години, має резервне живлення та аварійний парашут і повністю стійкий до РЕБ.
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