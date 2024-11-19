Українці майже втричі наростили портфель держоблігацій від початку великої війни

ОВДП стали важливим джерелом фінансування державного бюджету, поступаючись лише міжнародній фінансовій підтримці. Загалом за цей час через випуск держоблігацій держава залучила 1,36 трлн грн ($36,8 млрд).

За 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення попит на облігації внутрішньої державної позики серед українців зріс майже втричі із 25,5 млрд грн до 72,61 млрд грн, повідомлили у Міністерстві фінансів 19 листопада.

Деталі

Сьогодні на фізичних осіб припадає понад 4% портфеля ОВДП порівняно з 2,5% на початку повномасштабного вторгнення.

Середньозважена дохідність ОВДП за перші 10 місяців 2024 року склала 16,05%.

Українські облігації доступні для купівлі в 25 країнах, а з вересня 2023 року ринок ОВДП став доступним для іноземних фізичних осіб дистанційно. Найбільшу кількість іноземних інвесторів в українські облігації складають громадяни Японії, Німеччини та США.

Загалом з 2014 року обсяг інвестицій громадян у держоблігації зріс більш ніж у 600 разів.

Контекст

До початку війни інвестиції приватних осіб у внутрішні облігації України були рідкістю. Переважно це були працівники фінансового сектору, і у 2016 році інвестиції резидентів в облігації становили лише 100 млн грн. Війна суттєво змінила цю ситуацію. Як зазначає Тарас Котович, старший аналітик інвестиційного дому ICU, з початком вторгнення були скасовані комісії та мінімальні вимоги, що дозволило зробити інвестиції більш доступними для широкого кола осіб.

Зараз облігації можна безперешкодно придбати онлайн, що зробило їх доступними для більшості громадян. Крім того, облігації, які продаються через портал «Дія», отримали патріотичне значення, адже вони названі на честь українських міст, які перебувають під окупацією.

Україна також активно залучає іноземних інвесторів. На початок жовтня іноземці володіли близько 1,4% усіх облігацій, серед яких найбільша частка припадає на інвесторів з Японії, Німеччини та США.

Серед українських інвесторів найбільш популярні короткострокові облігації з терміном погашення до одного року. Багато громадян починають з невеликих сум і часто реінвестують після отримання першої виплати. Зокрема, банки та інвестиційні компанії вже впровадили мобільні додатки для спрощення процесу купівлі облігацій, а Національний банк України схвалив додаткові заходи для підтримки інвестицій у державний борг.