«Укренерго» помʼякшило графіки відключень електроенергії на 20 листопада

У середу, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

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Одна черга графіків відключень – це 4 години обмежень на добу. 19 листопада діяло дві черги.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада обладнання, зазначила компанія.

«Укренерго» просить споживати електроенергію ощадливо.

Контекст

У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України.

Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він.

Унаслідок ракетної атаки зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії заявив гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.