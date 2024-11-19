«Укренерго» помʼякшило графіки відключень електроенергії на 20 листопада

У середу, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
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Деталі
- Одна черга графіків відключень – це 4 години обмежень на добу. 19 листопада діяло дві черги.
- Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада обладнання, зазначила компанія.
- «Укренерго» просить споживати електроенергію ощадливо.
Контекст
У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України.
Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він.
Унаслідок ракетної атаки зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії заявив гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.
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