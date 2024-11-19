«Укрэнерго» смягчило графики отключений электроэнергии на 20 ноября

В среду, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
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Подробности
- Одна очередь графиков отключений – это четыре часа ограничений в сутки. 19 ноября действовало две очереди.
- Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября оборудование, отметила компания.
- «Укрэнерго» просит потреблять электроэнергию бережливо.
Контекст
В ночь на 17 ноября 2024 года РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины.
Вражеские ракеты массированно атаковали энергосистему Украины: объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий», – отметил он.
В результате ракетной атаки получили повреждения несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов АЭС уменьшили производство электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
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