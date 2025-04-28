«Укргідроенерго» встановить 197 МВт акумуляторних батарей і 35,9 МВт СЕС коштом Світового банку

Світовий банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи української енергосистеми, повідомляє пресслужба «Укргідроенерго» 28 квітня. Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії «Укргідроенерго».

Ключові факти

Проєкт передбачає встановлення систем накопичення на чотирьох генеруючих об’єктах «Укргідроенерго», він спрямований на покращення показників діяльності та розширення низки допоміжних послуг, які компанія надає ринку електроенергії.

Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт, акумуляторних батарей – 197 МВт.

Наразі триває підготовка до розроблення техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Проєкт додаткового фінансування реалізується в межах спільного рішення «Укргідроенерго» зі Світовим банком щодо реструктуризації позики та перенаправлення коштів.

За словами генерального директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, співпраця Світового банку та компанії триває майже 30 років. За цей період за фінансової підтримки банку реалізували низку проєктів з модернізації обладнання, підвищення ефективності його роботи та продовження терміну експлуатації ГЕС і ГАЕС.

Контекст

25 червня 2024 року Фонд чистих технологій (CTF) схвалив запит уряду на додаткове фінансування у розмірі $70 млн.

24 грудня 2024-го уряд затвердив експериментальний проєкт із відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених унаслідок російської агресії. Проєкт розрахований на два роки і спрямований на оптимізацію та пришвидшення процесу відновлення ГЕС. Рішення дозволяє «Укргідроенерго» одночасно виконувати проєктно-вишукувальні та будівельні роботи, а саму процедуру відновлення та будівництва значно спрощено.

4 квітня 2025 року Кабмін визнав доцільним залучення «Укргідроенерго» позики від Світового банку у розмірі $70 млн під держгарантію.

25 квітня в офісі Світового банку (МБРР) у Вашингтоні під час Весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду відбулося підписання фінансової угоди та гарантійної угоди між Україною та МБРР, який виступає виконавчим органом CTF за проєктом встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в «Укргідроенерго», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.